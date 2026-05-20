Landesligist stellt Weichen für die Zukunft

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen setzt weiterhin auf junge und entwicklungsfähige Spieler und freut sich über die Vertragsverlängerung von Salih Hoxhaj.

Der talentierte Torhüter geht damit in seine zweite Saison bei der ersten Mannschaft des SV Böblingen. In den vergangenen Monaten hat Hoxhaj eine enorme Entwicklung genommen und während der Saison eindrucksvoll bewiesen, dass er das Potenzial besitzt, eine wichtige Stütze für das Team zu werden.

Ausgebildet wurde der junge Schlussmann unter anderem beim 1. FC Heidenheim, bei der SG Sonnenhof Großaspach sowie beim SV Böblingen. Diese fundierte Ausbildung spiegelt sich in seinen Leistungen und seiner positiven Entwicklung wider.