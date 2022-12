Landesligist stellt Weichen für die neue Runde TuS Hackenheim verkündet zum Jahresende, wie es mit den beiden Aktiven-Teams weitergeht

Hackenheim. Am Samstagabend durften sie endlich wieder gemeinsam Weihnachten feiern. Drei Jahre ist es her, dass die Fußballer des TuS Hackenheim diesem Brauch nachkommen konnten - Corona wegen musste man auf die gemeinsame Weihnachtsfete verzichten und sich in Geduld üben. Doch rechtzeitig zum erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte konnte man nun wieder guten Gewissens die Korken knallen lassen. Und mit im Gepäck seiner Rede hatte Klau Rehbein, Sportlicher Leiter des Landesliga-Aufsteigers, gleich noch ein paar richtungweisende und erfreuliche Informationen. Was es Neues gibt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.