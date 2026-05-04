Landesligist stellt neues Trainerteam vor: "Ein Verein mit Ambitionen"

– Foto: Thomas Schlotte

Mit dem Titelkampf in der LOTTO-Landesliga Süd hat der CFC Germania 03 angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer SG Reppichau wohl nichts mehr am Hut. Die Planungen für die neue Saison laufen an der Rüsternbreite allerdings bereits auf Hochtouren. Am Montag hat der Landesligist ein neues Trainerteam vorgestellt.

André Herrmann und Felix Zilke treten im Sommer die Nachfolge von Florian Hoffmann an. Der 35-Jährige - zuvor Teammanager der Mannschaft - hatte die Köthener im Sommer 2024 als Trainer übernommen und blieb auch nach dem Abstieg aus der Verbandsliga im Amt. Hoffmann und der Vorstand hatten sich bereits vor einigen Monaten darauf verständigt, den Trainerposten der Landesliga-Elf aufgrund des zeitlichen Aufwandes neu zu besetzen. Zum FuPa-Profil:

Ab dem Vorbereitungsstart leitet der 35-Jährige die Geschicke in Köthen. "Der CFC ist ein Verein mit Ambitionen und genau so etwas mag ich. Ich mag es, wenn man als Verein Ziele hat", wird Herrmann in der Clubmeldung zitiert. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hätte er "nicht lange überlegen" müssen.

Welche Ziele Herrmann mit dem CFC verfolgt? "Wir wollen wieder oben mitspielen. Mittelfristig soll Verbandsliga das Ziel sein", so der neue Coach. "Ich denke, für den Verein ist es vernünftig, dieses Jahr nicht hochzugehen und besser noch eine Saison in der Landesliga zu bleiben. In den letzten Jahren gab es eine hohe Fluktuation an Spielern. Deshalb ist es wichtig, dass der Kader zusammenbleibt und man im kommenden Jahr neu angreifen kann." Zum FuPa-Profil:

>> André Herrmann

Unterstützung erhält der neue Chefcoach von einem seiner besten Freunde. "André und ich waren uns immer einig, dass wir gern mal irgendwie, irgendwann zusammenarbeiten würden", sagt Felix Zilke über seinen Wechsel nach Köthen. Dort hatte der 31-Jährige schon zwischen 2020 und 2022 gespielt. Im Sommer 2022 folgte die Rückkehr zum SV Dessau 05. Nach einem erneuten Kreuzbandriss stand Zilke seit Herbst 2024 nicht mehr auf dem Rasen, sondern unterstützte das Trainerteam der Nullfünfer. Zum FuPa-Profil:

>> Felix Zilke

Nun tritt Zilke gemeinsam mit Herrmann die Herausforderung in Köthen an. "Durch meine Verletzung sowie das Angebot, das André hatte, ist die Tür aufgegangen und ich dachte, jetzt muss ich auch dadurch gehen", erklärt der neue Co-Trainer des CFC. Sportlich wolle man "den spielerischen Ansatz beibehalten" und "alle Spieler auch individuell weiterentwickeln", so Zilke: "Ich hoffe, wir können wieder oben angreifen."