Landesligist stellt neuen Cheftrainer vor und weitere Wechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit voller Leidenschaft und klarer Vision begrüßen wir unseren neuen Cheftrainer Florian Peruzzi bei Türkspor! Willkommen in der Familie, Florian – gemeinsam schlagen wir ein neues Kapitel auf. Die Mission für die kommende Saison ist deutlich: hart arbeiten, zusammen wachsen, Erfolge feiern. Mit deinem Know-how, deiner Energie und unserem Teamgeist sind wir bereit, alles zu geben. Jetzt zählt nur noch eins: Vollgas für Türkspor!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Oberzell (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ein weiterer Neuzugang mit höherklassiger Erfahrung! Wieder ein absoluter Hochkaräter vom TSV Berg. Simon Roth stößt aus der Verbandsliga zum SVO. Seine enorme Geschwindigkeit und dribbelstärke zeichnen den 22-Jährigen aus. Der flinke Offensivspieler fühlt sich vorallem auf dem Flügel wohl, wo er seine Gegenspieler immer wieder vor große Probleme stellt.

+++

+++

TV Derendingen (Kreisliga A3 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heiß begehrt, am Ende haben wir ihn uns aber geschnappt: Die Erste des TVD verpflichtet zu der kommenden Saison 2025/26 Abwehrspieler Berkay Cetinkaya vom SSC Tübingen. Herzlich Willkommen an den Defensivspezialisten aus der Nordstadt. Bis bald an der Steinlach!

+++

+++

SGM Rexingen (Kreisliga A3 Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Anil kommt aus Dornhan und verstärkt ab sofort unser Team! Anil – unser neuer Stratege im Zentrum: Wechselt aus Dornhan zu uns und bringt Übersicht, Ruhe am Ball und Spielintelligenz mit. Ein Spieler, der das Zentrum kontrolliert, das Spiel lenkt und durch clevere Pässe das Offensivspiel ankurbelt. Ob als Ballverteiler oder Antreiber – Anil bringt Stabilität und Struktur ins Mittelfeld! Ein absoluter Teamplayer mit Leidenschaft, Spielverständnis und dem vollen Einsatz für unsere Farben!

+++

+++

TSV Eningen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neues Trainerteam für die zweite Mannschaft - Im Trainerteam der B-Liga-Mannschaft gibt es für die kommende Saison personelle Veränderungen - Adrian Chira verlässt nach einer Saison den Verein im beidseitigen Einvernehmen. Die entstehende Lücke besetzt Mehmet Caran, aktuell noch bei der ersten Mannschaft im Einsatz, der mit Marijo Prpic das Cheftrainer-Duo bilden wird. Als Co-Spielertrainer wird der bisherige Kapitän Giuseppe Bergamo die beiden unterstützen. Der Verein setzt damit auf zwei neue Verantwortliche mit Eninger-DNA, die gemeinsam mit Marijo Prpic, der bereits in sein 6. Jahr als Trainer der zweiten Mannschaft geht, für die Weiterentwicklung der Mannschaft sorgen sollen. Vielen Dank für deinen Einsatz lieber Adrian und viel Erfolg für die neue Aufgabe Memo und Giuse!

+++

+++

SV Waldhausen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Liebe SVW-Fans, die guten Nachrichten hören nicht und die Planungen für die kommende Saison nehmen immer mehr Gestalt an. Daher freuen wir uns sehr, euch ein weiteres Kaderupdate mitzuteilen. Unsere Nummer 17 - Jeffrey „Jeffo“ Janik - hat seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert und wird weiterhin in den Farben des SVW auf dem Platz stehen. Damit sichert man sich einen weiteren wichtigen Erfahrungsträger und langjährigen Spieler für den Landesliga-Kader. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden bezüglich der weiteren Gespräche und Planungen.

+++

+++