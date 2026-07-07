Landesligist startet nach sieben Abgängen mit sechs neuen Gesichtern

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfL Sindelfingen geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit Trainer Thomas Siegmund in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach Platz acht und zuvor Rang elf verändert sich der Kader deutlich: sechs Zugänge, sieben Abgänge und vier Testspiele bilden den sportlichen Rahmen für die kommenden Wochen im Sommer.

Siegmund kann in der Vorbereitung sechs neue Spieler einplanen. Bjarne Hamann, Lennart Häßler, Felipe Arellano Torres, Maurice Zivny und Oliab Calemba wechseln allesamt vom SV Böblingen zum VfL Sindelfingen. Dazu kommt Max Horn von der SpVgg Holzgerlingen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf die zusätzliche Breite und neue Konkurrenz im Landesliga-Kader beschränkt. Der Schwerpunkt liegt damit auf einer schnellen Integration der neuen Spieler in die Abläufe.

Auf der Abgangsseite verliert Sindelfingen sieben Spieler. Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao und Leon Rasic schließen sich dem FV Sportfreunde Neuhausen an. Emil Lüdemann-Ravit wechselt zur TSG Balingen II, Max Brendle zum VfL Nagold und Metehan Maraslioglu zu den Sportfreunden Gechingen. Finn Edelmann geht zum TV Echterdingen, Andre Simao zum TSV Oberensingen. Auch hier wurden keine Einsatzdaten oder Rollen genannt, die Wechsel zeigen aber, dass der VfL mehrere Kaderplätze neu besetzen muss.