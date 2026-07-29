Landesligist startet mit neuem Trainer: "Eine sehr spannende Aufgabe"

– Foto: Kevin Gehring

Nach dem Aufstieg im Sommer 2023 hat sich die Zweitvertretung des SV Fortuna Magdeburg in der LOTTO-Landesliga Nord etabliert. In ihre inzwischen vierte Landesliga-Spielzeit startet die Fortuna-Reserve mit einem neuen Trainer.

Dennis Kreibe, der die Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren gecoacht hatte, hat seinen Posten aus zeitlichen Gründen im Sommer - wie schon seit längerer Zeit angekündigt - niedergelegt. Auch seine Co-Trainer Dirk Hahne (inzwischen Sportlicher Leiter beim FSV Barleben) und Nico Spieler sind nicht mehr im Amt. Zu den FuPa-Profilen:

So ist der SV Fortuna II mit einem gänzlich neuformierten Trainerteam in die Vorbereitung gestartet. Die Verantwortung für die Landesliga-Elf trägt künftig Patrick Richter. Als vorheriger Co-Trainer der Verbandsliga-Mannschaft von Dirk Hannemann ist der 40-Jährige am Schöppensteg bereits bestens bekannt. "Das ist eine sehr spannende Aufgabe", sagt Richter zu seinem neuen Posten. Bei diesem soll vor allem auch die Zusammenarbeit von erster und zweiter Mannschaft im Fokus stehen: "Ich denke, das kann gut verschmelzen, weil wir dieselbe Idee vom Fußball haben." Unterstützt wird Richter von den neuen Co-Trainern Fabio Näther und Florian Berger. Zu den FuPa-Profilen:

>> Patrick Richter

>> Fabio Näther

>> Florian Berger

Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die Fortuna-Reserve nach Rang neun zu einer ordentlichen Spielzeit in der LOTTO-Landesliga Nord zu führen. "Wir wollen eine bessere Saison spielen, wollen einen besseren Tabellenplatz, wollen mehr Punkte, mehr Tore und weniger Gegentore", sagt Richter zu den Vorstellungen des Trainerteams: "Dann schauen wir mal, welche Ziele wir davon erreichen können." Vor allem aber soll der enge Austausch zur Verbandsliga-Elf funktionieren: "Bei uns sollen sich die Jungs für den nächsten Schritt empfehlen können."