Landesligist sichert sich Talent aus der Oberliga

VfL Sindelfingen sichert sich Pforzheimer Talent – Rion Gashi verstärkt das Mittelfeld



Der VfL Sindelfingen freut sich, einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/2026 bekannt geben zu dürfen: Rion Gashi wird künftig das Trikot des VfL tragen. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler überzeugte bereits in den Trainingseinheiten sowie in den ersten Testspielen der Vorbereitung durch seine fußballerischen Qualitäten und seinen hohen Einsatzwillen. Trotz seines jungen Alters bringt Gashi die nötige Reife mit, um eine echte Verstärkung für das Team zu sein. Cheftrainer Maik Schütt zeigt sich begeistert: „Rion hat richtig gute Anlagen und Lust auf den VfL – das gefällt mir. Man merkt ihm an, dass er sich hier weiterentwickeln will.“ Zuletzt stand Gashi im Kader des Oberligisten CfR Pforzheim. Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt er zudem physische Präsenz mit und ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar – fühlt sich jedoch besonders in der Zentrale wohl.



„Ich wurde hier von Anfang an super aufgenommen. Das Training macht richtig Spaß, die Mannschaft ist klasse, und ich freue mich sehr, Teil des VfL zu sein und auf die kommende Saison“, so Gashi über seinen Wechsel. Ausgebildet wurde der Filderstädter unter anderem in den Jugendabteilungen der Stuttgarter Kickers, des SSV Reutlingen und des CfR Pforzheim. „Er passt genau in unser Profil: talentiert, ehrgeizig, entwicklungsfähig – und als Spieler aus der Region passt er auch sehr gut in unseren eingeschlagenen Weg in unserem Team“, so die sportlich Verantwortlichen des VfL.