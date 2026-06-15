Landesligist sichert sich Oberliga-Erfahrung, drei Bezirksliga-Zugänge

– Foto: Jacqueline Maier

Der TSV Berkheim verstärkt sein Torwartteam mit Pascal Bayer. Der 31-jährige Schlussmann wechselt vom TV Kemnat zum Bezirksligisten und bringt mit 1,86 Metern passende Voraussetzungen für die Position zwischen den Pfosten mit. Bayer überzeugt durch starke Reflexe, großen Ehrgeiz und zusätzliche Erfahrung abseits des Platzes. Als Trainer und Jugendkoordinator bei den Stuttgarter Kickers verfügt er über Fachkompetenz, die auch dem TSV in der kommenden Saison zugutekommen soll.

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TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen verstärkt seine Defensive mit Boas Matscheko. Der 19-Jährige durchlief die Jugend des VfR Aalen und spielte zuletzt zwei Jahre für den TSV Essingen. Dort sammelte er wertvolle Erfahrung und feierte mit der U19 den Aufstieg in die Landesstaffel. Zudem kam Matscheko bereits im Aktivenbereich für die SGM Lautern/Essingen zum Einsatz. Der Defensivspieler überzeugt mit starker Physis, sauberer Technik und mutigem Spiel nach vorne. Damit soll er Hüttlingen zusätzliche Stabilität und offensive Impulse geben.

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FSV Waldebene Stuttgart Ost

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost verstärkt sich zur neuen Saison mit Ruven Nübel. Der Mittelfeldspieler wechselt vom FC Welzheim zum Aufsteiger in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und bringt bereits Erfahrung aus dieser Spielklasse mit. Der Verein heißt ihn willkommen.

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Fußballbezirk Franken

Unsere Schirris sind Spitze

Sehr erfolgreich verlief die Beobachtung unserer Schiedsrichter im Spieljahr 20 25/26.

Niklas Klüdtke von der SRG Kocher Jagst qualifizierte sich durch seine sehr guten Leistungen für die Futsal Bundesliga und pfeift damit künftig in der höchsten Futsal Liga Deutschlands.

Timon Ulrich von der Schiedsrichtergruppe Heilbronn schaffte den längst verdienten Aufstieg in die Regionalliga und pfeift damit kommende Saison in der 4. Liga in Deutschland.

Jannik Wieland von der SRG Öhringen verteidigte souverän seinen Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Max -Christian Augustin von der SRG Kocher Jagst schaffte den Aufstieg in die Oberliga, so dass wir hier künftig wieder mit 2 Schiedsrichtern vertreten sind. Max Christian Augustin wird zukünftig auch Spiele der A-jugend Bundesliga leiten dürfen.

Luke Walz von der SRG Öhringen steigt, im Alter vom erst 16 Jahren, in die Verbandsliga Württemberg auf und damit gleichzeitig auch in die B Junioren Bundesliga.

Ebenso steigt Paul Poddig von der SRG Öhringen in die Verbandsliga Württemberg auf.

Dieses tolle Ergebnis runden Tobias Schön von der SRG Kocher Jagst und Silas Walz von der SRG Öhringen mit ihren Aufstiegen von der Bezirksliga in die Landesliga noch weiter ab

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