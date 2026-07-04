Landesligist sichert sich internationale Erfahrung

– Foto: Eibner / Verein

Der SV Croatia Reutlingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verstärkt sich mit Kristijan Cagalj. Der erfahrene Spieler kommt vom TSV Musberg und bringt eine lange Laufbahn im württembergischen Amateurfußball mit. Für Trainer Patrik Emanuel Androsevic ist der Neuzugang ein weiterer wichtiger Baustein im umfangreich veränderten Kader des Landesligisten.

Cagalj kommt mit viel Erfahrung nach Reutlingen. In Deutschland stehen für ihn 248 Spiele, 26 Tore und 26 Assists in der Bilanz. Zuletzt war er für den TSV Musberg aktiv. In der vergangenen Saison kam er dort in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf 18 Einsätze und zwei Vorlagen, dazu absolvierte er zwei Partien für die zweite Mannschaft und erzielte ein Tor. Bereits in der Spielzeit 2024/25 hatte er für Musberg 28 Spiele bestritten, ein Tor erzielt und elf Treffer vorbereitet.

Zuvor spielte Cagalj für den SV Walddorf sowie mehrere Jahre für den TSV Bernhausen. Mit Bernhausen feierte er den Aufstieg in die Landesliga und sammelte dort in der Saison 2022/23 weitere Erfahrung. Davor prägte er über mehrere Jahre Croatia Stuttgart in der Bezirksliga Stuttgart und war auch im Futsal aktiv. In seiner Jugend spielte Cagalj in Kroatien in der U19 auf höchstem Niveau und wurde für die Nationalmannschaftsauswahl berücksichtigt.