Landesligist sichert sich die Dienste von Ex-Oberliga-Spieler

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann einen wichtigen Neuzugang vermelden: Abwehrspieler Renato Peric hat für die Spielzeit 2026/2027 unterschrieben.

Der 25-Jährige wechselt vom Ligarivalen GSV Maichingen an den Silberweg nach Böblingen. Mit seiner Erfahrung aus der Verbands- und Oberliga bringt Peric wertvolle Qualität und Stabilität in die Defensive des SV Böblingen.

Neben seinen sportlichen Fähigkeiten überzeugt Peric auch menschlich. Er gilt als absoluter Teamplayer und wird sowohl auf als auch neben dem Platz eine Bereicherung für die Mannschaft und den gesamten Verein sein. Besonders seine Dynamik sowie seine ausgeprägte Zweikampfstärke machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für die Defensive.