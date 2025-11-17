Landesligist SG Schorndorf „zurück in der Erfolgsspur"

Die SG Schorndorf hat ihre Serie von drei Niederlagen in der Fußball-Landesliga eindrucksvoll beendet und gegen die Sport-Union Neckarsulm einen bärenstarken 4:0 (0:0)-Erfolg gefeiert. Das Spiel gegen den spielstarken Vorjahres-Dritten war intensiv und hart umkämpft, doch die Daimlerstädter siegten dank einer herausragenden Kombination aus Mentalität, Effizienz und taktischer Disziplin.

Die Gäste aus Neckarsulm, die Trainer Koray Yildiz vorab als „extrem spielstarke Mannschaft, die das Positionsspiel auf Top-Niveau beherrscht“ einschätzte, versuchten von Beginn an, die Initiative zu ergreifen und dominierten den Ballbesitz. Doch die Schorndorfer Defensive war auf den Gegner eingestellt und präsentierte sich über die gesamte Spieldauer sattelfest. Lediglich Fernschüsse, wie der harte Versuch von Ermal Elshanaj (16.), den Schlussmann Fatih Aydin parierte oder Standardsituationen sorgten für Gefahr. Die SG selbst hatte durch Matthias Morys und Marcello Vulcano (9.) die erste hochkarätige Doppelchance.

Die Schorndorfer nutzten in dieser Phase die Freiräume, die die hochstehenden Gäste im Umschaltspiel anboten. „Wir haben die Lücken, die die offensiv ausgerichteten Neckarsulmer dadurch hergeben, perfekt anvisiert und mit maximaler Effizienz bespielt,“ lobte Coach Yildiz die Umsetzung in der Offensive.

Nach der Pause beschleunigte die SG das Spiel und schlug blitzschnell zu. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff eroberte Marcello Vulcano den Ball und bediente Sokol Kacani, der im Eins-gegen-Eins eiskalt zur 1:0-Führung (47.) verwandelte.

Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Hälfte durch ein Zusammenspiel von Morys und Kacani. In der 74. Minute setzte sich Matthias Morys auf der rechten Seite durch und bewies Übersicht, indem er Sokol Kacani uneigennützig zum 2:0 auflegte.

Für seine überragende Leistung belohnte sich Morys in der 82. Minute selbst. Nach Zuspiel von Maximilian Schulz zog er in den Strafraum und hämmerte den Ball mit einem harten Linksschuss zum 3:0 in die Maschen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Altin Gashi in der 90. Minute, der nach einem weiten Abwurf von Keeper Fatih Aydin über das halbe Feld sprintete und das 4:0 markierte.

Yildiz betonte abschließend den eigentlichen Erfolgsfaktor: „Der Schlüssel zum Erfolg war die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft – von der ersten bis zur letzten Linie.“ Auch wenn das Ergebnis mit 4:0 „analytisch betrachtet deutlich zu hoch ausfällt,“ sei die Mannschaft mit dieser Leistung „zurück in der Erfolgsspur.“

Nach diesem taktisch überzeugenden Auftritt, dessen Fundament die fehlerfreie Defensivarbeit bildete, steht fest: Die SG Schorndorf hat die Weichen für die kommenden Aufgaben in der Landesliga neu gestellt.