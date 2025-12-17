Landesligist setzt ein Ausrufezeichen: "Wir haben noch einiges zu tun"

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und passend hierzu macht Chris Baake allen SKV’lern ein wunderbares Geschenk. Er wird auch in der Saison 2026/27 Trainer der Ersten Mannschaft sein. Damit setzen der Verein und Chris gemeinsam ihren erfolgreichen Weg fort. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison auf Chris zählen können. Das ist für den SKV-Fußball von zentraler Bedeutung. Er versteht es wie kein anderer, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln“, sagt Volker Epple im Namen der Abteilungsleitung.

„Die Vertragsverlängerung mit Chris hatte oberste Priorität“, betont unser Sportlicher Leiter Pascal Haug. „In der Saison 2022/23 übernahm er das Team in einer äußerst schwierigen Phase. Seitdem kennt seine Entwicklung nur eine Richtung: nach oben. Chris hat der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben und es verstanden, seine klare Idee vom Baake-Fußball zu implementieren. Wir sind absolut überzeugt, mit Chris den richtigen Mann an der Seitenlinie zu haben. Umso stolzer sind wir, dass er seinen Vertrag verlängert hat.“

Auch Chris Baake blickt voller Zuversicht nach vorne: „Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg mit meiner Mannschaft in der Saison 26/27 weiterzugehen. Es macht extrem viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Dasselbe gilt natürlich auch für meine Co-Trainer Alex Wellert und Giana Crepaldi. Im Verbund mit Pascal Haug sind wir ein perfektes Team. Auch im Verein geht es in die richtige Richtung und wir sind für die Zukunft super aufgestellt. Darum ist es der logische Schritt, weiterhin Trainer in Rutesheim zu sein. Ein großes Dankeschön geht jedoch auch an Nina, meine Frau, und meine beiden Kinder, ohne die ich meiner Leidenschaft in dieser Form nicht nachgehen könnte. Mein Blick richtet sich nun allerdings klar auf die Rückrunde. Wir haben noch einiges zu tun und wollen die gute Hinrunde auch in den kommenden Monaten bestätigen. Also packen wir’s an - Allez SKV!“