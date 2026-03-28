Landesligist setzt Ausrufezeichen bei der Kaderplanung

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen treibt die Kaderplanung für die kommende Saison 2026/27 mit Hochdruck voran. Nach den ersten Zusagen aus der eigenen Jugend präsentiert der sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis nun zwei externe Neuzugänge, die perfekt in das Anforderungsprofil der SVB passen: jung, hungrig und mit reichlich Entwicklungspotenzial.

Mit Giuliano D'Aleo sichert sich die SVB die Dienste eines modernen Schienenspielers. Der 21-jährige Italiener wechselt vom Ligarivalen FV Neuhausen nach Böblingen. D’Aleo wurde in der renommierten Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet und sammelte bereits wertvolle Erfahrungen beim SV Fellbach und den Young Boys Reutlingen in der Verbands- und Oberliga.

Der Neuzugang wird vor allem die rechte Abwehrseite beleben. „Giuliano interpretiert seine Rolle als Rechtsverteidiger sehr modern – mit viel Zug nach vorne, technischer Finesse und mutigen Offensivaktionen“, freuen sich die Verantwortlichen. Seine positive Ausstrahlung und sportliche Reife machen ihn zu einem sofortigen Hoffnungsträger am Silberweg.

Ebenfalls neu im Team ist das Offensiv-Juwel Jamie-Noah Demir. Der bald 20-Jährige wechselt vom TSV Bernhausen zur SVB. Ausgebildet beim traditionsreichen SSV Reutlingen 05, hat Demir in seiner ersten Aktiven-Saison bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er als eines der spannendsten Talente der Region gilt.

Demir ist in der Offensive flexibel einsetzbar und besticht durch seine enorme Geschwindigkeit und technische Stärke. Mit seiner Dynamik soll er für ständige Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen sorgen und dem Böblinger Angriffsspiel eine neue, explosive Dimension verleihen.

„Sowohl Giuliano als auch Jamie-Noah bringen genau die Energie und Leidenschaft mit, die wir für unsere Ziele in der Saison 26/27 brauchen. Wir sind überzeugt, dass beide Spieler nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen werden“, so das Fazit der sportlichen Leitung.