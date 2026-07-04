Landesligist setzt auf Trainer-Duo: "Bringt jede Menge Erfahrung mit"

Danny Koge (l.) bekommt beim SV Edelweiß Arnstedt einen gleichberechtigten Trainer an seine Seite. – Foto: Karina Höppner

Seit April - seit sich der Verein von Marko Zenau getrennt hatte - trug Danny Koge als Trainer des SV Edelweiß Arnstedt die alleinige Verantwortung. Das wird sich zur neuen Saison wieder ändern. Wie die Edelweißen auf ihren Kanälen bekannt gegeben haben, werden sie in der neuen Saison der LOTTO-Landesliga Süd erneut auf ein Duo an der Seitenlinie setzen.

Mit Nico Stange präsentierte der Landesligist einen neuen Trainer. "Nico ist ein echtes Thalenser Urgestein und bringt jede Menge Erfahrung mit. Ob als Spieler, Trainer oder in weiteren verantwortungsvollen Funktionen – über viele Jahre hat er den Fußball in Thale mitgeprägt", schrieben die Arnstedter. Zum FuPa-Profil:

Nach seiner aktiven Zeit und vielen Jahren als Co-Trainer des SV Stahl Thale hatte Stange den Landesligisten im Sommer 2025 als Hauptverantwortlicher übernommen. Nur ein halbes Jahr später trennten sich allerdings die Wege. "Nun möchte er sich einer neuen Herausforderung stellen und wird künftig gemeinsam mit unserem bisherigen Trainer Danny Koge das Trainerteam des SV Edelweiß Arnstedt bilden. Beide werden die Mannschaft gleichberechtigt in die neue Saison führen", teilten die Arnstedter mit.

Stange kann beim SV Edelweiß Arnstedt "wichtige Impulse setzen"

Man freue sich, mit dem ehemaligen Verbandsliga-Spieler der SpVgg Thale "einen so erfahrenen Fußballfachmann für unseren Verein gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass er gemeinsam mit Danny wichtige Impulse setzen wird", schrieben die Edelweißen. Diese hatten die vergangene Saison nach einer schwachen Hinrunde noch auf Rang neun der LOTTO-Landesliga Süd beendet.