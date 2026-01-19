Landesligist setzt auf Kontinuität und Jugend

Der SC SF Niedersachsen Vechta hat die ersten personellen Weichen für die kommende Landesliga-Saison gestellt. Drei Spieler haben ihre Zusage für das Spieljahr 2025/26 gegeben – ein Mix aus Erfahrung und Nachwuchs, mit dem der Klub frühzeitig Planungssicherheit gewinnt.
Mit Fabian Geerken bleibt ein routinierter Akteur an Bord. Der 34-Jährige gehört zu den prägenden Figuren im zentralen Mittelfeld der Vechtaer. In der Offensive setzt der SC SF Niedersachsen Vechta auf Simon Zwickla. Der 19-jährige Stürmer hat sich in der vergangenen Spielzeit im Angriff empfohlen.
Auch in der Abwehr gibt es Planungssicherheit: Luan Ajeti hat ebenfalls für die Saison 2025/26 zugesagt. Der 19-jährige Verteidiger soll die Defensive weiter stabilisieren.
Der Verein zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Zusagen. Die Verantwortlichen betonen das große Vertrauen der Spieler in den eingeschlagenen Weg und die sportliche Perspektive. Mit der Kombination aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten will der SC SF Niedersachsen Vechta auch in der kommenden Landesliga-Saison konkurrenzfähig auftreten.