Landesligist setzt auf Kontinuität und Jugend

Der SC SF Niedersachsen Vechta hat die ersten personellen Weichen für die kommende Landesliga-Saison gestellt. Drei Spieler haben ihre Zusage für das Spieljahr 2025/26 gegeben – ein Mix aus Erfahrung und Nachwuchs, mit dem der Klub frühzeitig Planungssicherheit gewinnt.

Verlässliche Stütze im Mittelfeld

Mit Fabian Geerken bleibt ein routinierter Akteur an Bord. Der 34-Jährige gehört zu den prägenden Figuren im zentralen Mittelfeld der Vechtaer. In der Offensive setzt der SC SF Niedersachsen Vechta auf Simon Zwickla. Der 19-jährige Stürmer hat sich in der vergangenen Spielzeit im Angriff empfohlen.

Stabilität für die Defensive

Auch in der Abwehr gibt es Planungssicherheit: Luan Ajeti hat ebenfalls für die Saison 2025/26 zugesagt. Der 19-jährige Verteidiger soll die Defensive weiter stabilisieren.