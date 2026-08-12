Landesligist setzt auf Kontinuität im Trainerteam Marc Genter steht beim SV Zimmern weiterhin an der Seitenlinie. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Beim SV Zimmern laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, auf Hochtouren. Zum Auftakt der Mannschaftsvorstellung für 2026/27 hat der Verein sein Trainer- und Betreuerteam präsentiert. Dabei setzt Zimmern vor allem auf bekannte Gesichter und Kontinuität an der Seitenlinie.

Cheftrainer bleibt Marc Genter, der die Mannschaft bereits seit 2023 betreut. Der Coach gilt als diszipliniert und motivierend und soll das Team auch in der neuen Spielzeit durch die anspruchsvolle Landesliga führen. Unterstützt wird Genter weiterhin von Leo Benz, der eine Doppelrolle übernimmt. Benz steht als Innenverteidiger selbst auf dem Platz und fungiert zugleich als Co-Trainer. Der langjährige Zimmerner kennt den Verein seit seiner Jugend und bringt zudem höherklassige Erfahrung mit. Als persönliches Karrierehighlight nennt er sein Regionalliga-Debüt. Hill und Miehe komplettieren das Team Für die Arbeit mit den Torhütern ist Keven Hill verantwortlich. Er kümmert sich als Torwarttrainer um die Keeper des Landesligisten und komplettiert damit den sportlichen Teil des Trainerteams.

Ebenfalls fest zum Umfeld der ersten Mannschaft gehört Ralf Miehe. Der als „Dr. Bob“ bekannte Betreuer ist seit 2018 beim SV Zimmern aktiv und kümmert sich um die zahlreichen organisatorischen und medizinischen Aufgaben rund um das Team. Im Verein gilt er längst als feste Größe. Wenige Veränderungen im Kader Auch auf dem Transfermarkt blieb es beim SV Zimmern bislang vergleichsweise ruhig. Mit Sebastian Moser von der SGM Nusplingen/Obernheim steht aktuell ein externer Zugang fest.