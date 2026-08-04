Landesligist schließt internationale Kooperation: "Ein neues Kapitel"

Schon in der jüngeren Vergangenheit haben immer wieder Brasilianer für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg gespielt. Nun hat der Landesligist eine neue Kooperation abgeschlossen, mit der dies auch künftig der Fall sein dürfte.
"Mit großer Freude und großem Stolz dürfen wir bekannt geben, dass gestern die offizielle Partnerschaft zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und der RB Brazil geschlossen wurde", teilte der Landesligist am Dienstag auf seinen Kanälen mit.
Einer der Initiatoren war der Brasilianer João Victor Gomes Paranaguá, der selbst viele Jahre in Ilsenburg auf Torejagd gegangen war. Gemeinsam mit Raphael Wilson und Carlos Brazil sei die neue Zusammenarbeit ins Leben gerufen worden, um "eine nachhaltige sportliche Brücke zwischen Brasilien und Deutschland aufzubauen und jungen Talenten neue Perspektiven zu eröffnen." Zum Spielerprofil:
>> João Victor Gomes Paranaguá
Mit der Unterstützung des Vereinspräsidenten Christian Eggert beginne "ein neues Kapitel in der Geschichte des Vereins", schreiben die Ilsenburger, "eine neue Generation der internationalen Zusammenarbeit, der Talentförderung und der sportlichen Entwicklung."
Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit sei die Eröffnung der "RB Brasil Fußballschule" in Partnerschaft mit dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg. "Gemeinsam möchten wir junge Spieler fördern, Werte vermitteln und talentierten Jugendlichen eine professionelle Ausbildung ermöglichen", heißt es: "Unser Fokus liegt insbesondere auf Nachwuchsspielern unter 18 Jahren. Ziel ist es, junge Talente frühzeitig zu entdecken, individuell weiterzuentwickeln und ihnen den Weg in den europäischen Fußball zu erleichtern."
Gleichzeitig solle die Partnerschaft "den Austausch von Spielern, Trainern und sportlichem Know-how fördern", schreibt der Club. Man wolle die Präsenz in den sozialen Medien stärken, internationale Projekte fördern und "den FSV Grün-Weiß Ilsenburg als attraktiven Verein für junge Talente aus Brasilien und anderen Ländern weiter etablieren." Gemeinsam wolle man "eine Brücke zwischen Brasilien und Deutschland" schlagen - "durch Fußball, Vertrauen, Leidenschaft und die Förderung der nächsten Generation."