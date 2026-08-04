Landesligist schließt internationale Kooperation: "Ein neues Kapitel" Landesliga Nord +++ Der FSV Grün- Ilsenburg startet eine Partnerschaft mit RB Brazil von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Schon in der jüngeren Vergangenheit haben immer wieder Brasilianer für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg gespielt. Nun hat der Landesligist eine neue Kooperation abgeschlossen, mit der dies auch künftig der Fall sein dürfte.

"Mit großer Freude und großem Stolz dürfen wir bekannt geben, dass gestern die offizielle Partnerschaft zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und der RB Brazil geschlossen wurde", teilte der Landesligist am Dienstag auf seinen Kanälen mit. Ehemaliger Torjäger als einer der Initiatoren der Kooperation Einer der Initiatoren war der Brasilianer João Victor Gomes Paranaguá, der selbst viele Jahre in Ilsenburg auf Torejagd gegangen war. Gemeinsam mit Raphael Wilson und Carlos Brazil sei die neue Zusammenarbeit ins Leben gerufen worden, um "eine nachhaltige sportliche Brücke zwischen Brasilien und Deutschland aufzubauen und jungen Talenten neue Perspektiven zu eröffnen." Zum Spielerprofil:

>> João Victor Gomes Paranaguá Mit der Unterstützung des Vereinspräsidenten Christian Eggert beginne "ein neues Kapitel in der Geschichte des Vereins", schreiben die Ilsenburger, "eine neue Generation der internationalen Zusammenarbeit, der Talentförderung und der sportlichen Entwicklung."