Landesligist sagt Spiel ab: Was ist da los?

Das Landesliga-Spiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem TV Pflugfelden, das auch ein Enz/Murr-Duell ist, ist abgesagt. Was ist der Grund? Vom Fußballbezirk Enz/Murr kommen diese Infos dazu:

Nach den zahlreichen Berichten über die aktuelle Lage beim TV Pflugfelden ist es nun soweit: Der Verein musste das Derby gegen SKV Rutesheim am 02.05.2025 wegen Spielermangels absagen.

Spieler, die in den letzten Jahren gerne für den Verein gespielt und die Hand aufgehalten haben, sind nicht daran interessiert, die Saison regulär zu beenden. Sie lassen den Verein im Stich und bieten sich bereits neuen Vereinen an. Ähnliche Erfahrungen machte man im Bezirks bereits vor zwei Jahren mit dem SV Perouse in der Bezirksliga.