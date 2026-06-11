Landesligist rüstet nach: Viel Erfahrung aus Regional- und Oberliga Der SV Waldhausen präsentiert neben einem neuen Trainer auch Zu- und Abgänge. von red · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

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Der SV Waldhausen steht nach einer erfolgreichen Landesliga-Saison vor einem deutlichen Umbruch. Neben mehreren erfahrenen Abgängen übernimmt mit Markus Dietterle ein neuer Trainer, der den Verein kennt. Zugleich kommt ein breites Paket an Zugängen, das Erfahrung, Talent, Torgefahr und Stabilität in den Kader für die Spielzeit bringen soll, möglichst nachhaltig.

Auf der Abgangsseite verliert Waldhausen mehrere Spieler mit viel Spielzeit und Erfahrung. Thomas Wenninger wechselt als Trainer zum SV Kerkingen und nimmt die Erfahrung aus 242 Spielen mit. Jeffrey Janik, der auf 320 Partien kommt, verlässt den Verein ebenso wie Veadt Yel mit 230 Spielen und starker Bilanz von 51 Toren sowie 83 Assists. Lukas Michel schließt sich dem SV Wört an, Devi Manci kehrt zum FC Ellwangen zurück, Bakhtiiar Kazymov wechselt nach Nördlingen. Auch Patrick Bühler steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Demgegenüber steht eine auffällige Verstärkung des Kaders. Nico Frisch bringt Erfahrung aus Bayernliga, Regionalliga Bayern und Nachwuchsleistungszentren mit. Tim Brenner kommt mit höherklassiger Vergangenheit und zuletzt elf Treffern für die SGM Fachsenfeld/Dewangen. Maximilian Blum verfügt über 152 Spiele und 45 Tore, Fabian Falzone sogar über 231 Einsätze mit viel Landesliga-Routine.