Landesligist rüstet nach: Auf 23 Abgänge folgen 16 Zugänge

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Der SV Böblingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geht mit Trainer Slobodan Markovic und einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison. Nach zuletzt mehreren Platzierungen im Mittelfeld der Landesliga stehen zahlreiche Zugänge fest, zugleich muss der Verein eine lange Liste an Abgängen auffangen.

Besonders auffällig ist die Breite der Veränderungen. Vom TSV Bernhausen kommen Bogdan Rangelov, Jamie-Noah Demir und Mikail Gümüssu nach Böblingen. Giuliano D'Aleo wechselt von den Sportfreunden Neuhausen zum SVB, Renato Peric kommt vom GSV Maichingen. Mit Nemanja Markovic und Kristian Grbic stoßen zudem zwei Spieler von der TSVgg Plattenhardt hinzu. Berzan Ural wechselt vom 1. CfR Pforzheim nach Böblingen, Merdan Babatas und Ioannis Ziogos kommen vom TV Echterdingen.

Weitere Zugänge sind Christos Akritidis und Kevin Mbuta vom SV Kaisersbach, Din Redzic vom MTV Stuttgart sowie Maik Nold von der SpVgg Holzgerlingen. Zudem werden Jon Salihi und Leart Bunjaku beim SV Böblingen geführt. Damit erhält Trainer Slobodan Markovic zahlreiche neue Optionen und muss zugleich eine Mannschaft formen, die sich schnell finden soll.