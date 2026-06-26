Landesligist rüstet nach: Auf 23 Abgänge folgen 16 Zugänge

Der SV Böblingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geht mit Trainer Slobodan Markovic und einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison. Nach zuletzt mehreren Platzierungen im Mittelfeld der Landesliga stehen zahlreiche Zugänge fest, zugleich muss der Verein eine lange Liste an Abgängen auffangen.
Besonders auffällig ist die Breite der Veränderungen. Vom TSV Bernhausen kommen Bogdan Rangelov, Jamie-Noah Demir und Mikail Gümüssu nach Böblingen. Giuliano D'Aleo wechselt von den Sportfreunden Neuhausen zum SVB, Renato Peric kommt vom GSV Maichingen. Mit Nemanja Markovic und Kristian Grbic stoßen zudem zwei Spieler von der TSVgg Plattenhardt hinzu. Berzan Ural wechselt vom 1. CfR Pforzheim nach Böblingen, Merdan Babatas und Ioannis Ziogos kommen vom TV Echterdingen.
Weitere Zugänge sind Christos Akritidis und Kevin Mbuta vom SV Kaisersbach, Din Redzic vom MTV Stuttgart sowie Maik Nold von der SpVgg Holzgerlingen. Zudem werden Jon Salihi und Leart Bunjaku beim SV Böblingen geführt. Damit erhält Trainer Slobodan Markovic zahlreiche neue Optionen und muss zugleich eine Mannschaft formen, die sich schnell finden soll.
Auf der Abgangsseite stehen ebenfalls viele Namen. Bjarne Hamann, Lennart Häßler, Felipe Arellano Torres, Maurice Zivny und Oliab Calemba wechseln allesamt zum VfL Sindelfingen. Adrian Körtge Corral schließt sich dem TSV Ehningen an. Dennis Traub geht zum TV Darmsheim, Filip Hlebec, Marvin Pietruschka und Anton Lendl wechseln zum GSV Maichingen. Alban Dodoli zieht es zum TSV Oberensingen, Emre Keysan zum TuS Ergenzingen. Lukas Böck, Luka Boljanic, Anita Frasch und Johnson Anthony Ariaratnam wechseln zum TSV Jahn Büsnau. Yasin Kadir Yilmaz wird zudem beim Türkischen SV Herrenberg geführt, Fabian Schragner beendet seine Laufbahn. Weitere Ziele sind bei Simon Becker, Mats Schrade und Agim Deskaj noch unbekannt.
Sportlich bewegte sich der SV Böblingen in den vergangenen Jahren konstant im Landesliga-Mittelfeld. Nach mehreren sechsten und neunten Plätzen soll der umfangreiche Kaderumbau nun die Grundlage für eine stabile Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, schaffen.