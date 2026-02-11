Landesligist rüstet für Abstiegskampf auf: "Ein klares Zeichen setzen"

– Foto: Matthias Großmann

Für die Fußballer des SV Edelweiß Arnstedt lief die Hinserie in der LOTTO-Landesliga Süd alles andere als zufriedenstellend. Mit nur zehn Punkten aus 13 Partien überwintert der einst langjährige Verbandsligist auf dem vorletzten Platz. Den Edelweißen droht erstmals seit der Saison 2005/06 wieder die Landesklasse. Um dies zu verhindern, haben die Arnstedter im Winter aufgerüstet.

Im Dress des SSC Weißenfels hatte Lunacio Gomes bereits viel Verbandsliga-Erfahrung gesammelt. Für den FC Grimma lief der 31-Jährige in der Oberliga auf. Nun soll der Routinier die Abwehr des Landesligisten festigen. "Wir sind überzeugt, dass Lunacio unserer Defensive mehr Stabilität und Sicherheit geben wird", erklärt Aust: "Seine Zweikampfstärke, Übersicht und Ruhe am Ball sind wichtige Faktoren für die entscheidende Phase der Saison." Zum Spielerprofil:

"Wir als Vorstand des SV Edelweiß Arnstedt möchten im intensiven Abstiegskampf der Landesliga Süd ein klares Zeichen setzen. In der Winterpause ist es uns gelungen, unseren Kader gezielt zu verstärken", erklärt der Vereinsvorsitzende Norman Aust gegenüber FuPa Sachsen-Anhalt. Mit Lunacio Gomes, Odiquir Agostinho Cá und Amadi Cirilo Bacurim "haben wir drei höherklassig erfahrene Spieler aus Portugal verpflichtet", unterstreicht Aust. "Zudem haben wir Arthur Nordmann aus unserer zweiten Mannschaft in den Kader der Ersten hochgezogen."

In der Zentrale soll dagegen Odiquir Agostinho Cá seine Akzente setzen. "Mit Agostinho gewinnen wir im zentralen Mittelfeld an Kontrolle und Struktur", sagt Aust. "Seine Spielintelligenz und Passsicherheit werden unserem Spielaufbau guttun und der Mannschaft mehr Stabilität verleihen." Zum Spielerprofil:

>> Odiquir Agostinho Cá

Die Spielintelligenz des 32-Jährige war einst auch dem großen FC Barcelona aufgefallen. Aus dem Nachwuchs von Sporting Lissabon war der portugiesische Junioren-Nationalspieler im Sommer 2012 für eine kolportierte Ablöse von 1,75 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselt. Der große Durchbruch gelang dort allerdings nicht. Nach einigen Einsätzen für Barca B, einigen Leihen sowie späteren Stationen in Litauen und dem Libanon lief der Mittelfeldspieler zuletzt im portugiesischen Amateurbereich auf.

Stürmer mit Stationen in Portugal, Spanien und Luxemburg

Auch Amadi Cirilo Bacurim hat schon so einige Stationen hinter sich. Einst spielte der Mittelstürmer in der U23 des Erstligisten Rio Ave, außerdem lief er für diverse spanische und weitere portugiesische Clubs sowie in Luxemburg für den FC Résidence Walferdange auf. Zuletzt trug der 27-Jährige das Trikot des SV Pouch-Rösa in der Landesklasse 4. Zum Spielerprofil:

>> Amadi Cirilo Bacurim

Nun setzt man bei der bis dato drittschlechtesten Offensive in Arnstedt auf die Qualitäten des neuen Angreifers. "Amadi bringt Tempo, Abschlussstärke und Präsenz im Strafraum mit", erklärt Aust. "Wir erhoffen uns von ihm wichtige Tore und neue Durchschlagskraft in der Offensive im Kampf um den Klassenerhalt."

Landesliga-Verbleib als klares Ziel: Edelweiß bleibt kämpferisch

Bei all der neuen, internationalen Klasse im Kader erfreut die Edelweißen jedoch besonders, "dass wir mit Arthur Nordmann einen Spieler aus den eigenen Reihen in die erste Mannschaft hochziehen konnten", betont Aust. Vier Treffer erzielte der 21-Jährige in der Hinrunde für die Kreisoberliga-Elf der SG Bräunrode/Arnstedt II. "Er hat sich diesen Schritt durch seine Entwicklung und seinen Einsatz verdient", unterstreicht Aust. Zum Spielerprofil:

>> Arthur Nordmann

Mit diesen Ergänzungen im Kader sieht sich der Landesligist gerüstet für den Abstiegskampf. "Wir sehen, wie positiv sich alle Verstärkungen bereits im Training integrieren und sind überzeugt, dass sie sportlich wie menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passen", erklärt der 39-jährige Vorsitzende. Trotz der "schwierigen Tabellenlage" wolle man kämpferisch nach vorne blicken: "Gemeinsam mit Teamgeist, harter Arbeit und neuem Schwung werden wir alles dafür tun, den Klassenerhalt in der Landesliga Süd zu sichern."