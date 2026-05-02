Landesligist präsentiert Zugang, Verbandsliga-Verlängerungen

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Tobias Hohloch hat bis 2027 verlängert und betont das Vertrauen, das ihm Verantwortliche und Trainer entgegenbringen. Er fühle sich in der Mannschaft sehr wohl und freue sich darauf, auch in der kommenden Saison wieder Vollgas zu geben. Sein Verbleib ist für Fellbach ein wichtiges Signal, weil hier ein Spieler bleibt, der mit Leistung und Haltung überzeugt.

Der SV Fellbach hat zwei wichtige Personalien für die Zukunft geklärt und kann mit Tobias Hohloch sowie Torben Hohloch weiter auf zwei prägende Spieler bauen. Beide gelten als absolute Leistungsträger und verleihen dem Verbandsligisten damit nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Kontinuität in einem zentralen Bereich des Kaders.

Torben Hohloch wiederum hat sich sogar bis 2028 gebunden. Für ihn wird es die dritte Saison in Fellbach, die er auch deshalb mit Vorfreude angeht, weil er gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Platz stehen kann. Beim SV Fellbach verbindet sich mit diesen Verlängerungen die Hoffnung auf weitere Stabilität und sportische Schlagkraft.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen verstärkt sich für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit einem Spieler, der Größe, Vielseitigkeit und Ehrgeiz in bemerkenswerter Weise vereint. Deniz Demir wechselt zu den Grün-Weißen und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Der 20-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden und bringt mit 1,92 Metern, starkem linken Fuß, Tempo und Kopfballstärke genau jenes Profil mit, das in einer ambitionierten Mannschaft gefragt ist. Seine bisherigen Stationen beim FV 08 Rottweil und beim SV Zimmern haben ihn geprägt, nun will er in Köngen den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Bemerkenswert ist dabei auch seine klare Zielsetzung. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte Deniz Demir den Aufstieg in die Verbandsliga angreifen, persönlich strebt er nach stetiger Weiterentwicklung. Dass ihn vor allem die starke Mannschaft, das aktive Vereinsleben und das Gemeinschaftsgefühl überzeugt haben, passt ins Bild eines Transfers, der sportliche Ambition und mannschaftliche Identifikation miteinander verbinden soll.

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