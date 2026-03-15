Landesligist präsentiert Zugang und Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Offensivspieler war in den vergangenen zwei Jahren für seinen Heimatverein Neuhütten aktiv und machte dort mit zahlreichen Toren sowie starken Leistungen auf sich aufmerksam. Nun führt ihn sein Weg zurück nach Ilshofen.

Beim TSV Ilshofen kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, begrüßt Jean-Pierre „JP“ Löffler erneut im Verein.

Beim TSV soll Löffler künftig vor allem die zweite Mannschaft offensiv verstärken. Mit Tempo, Dribbelstärke und Zug zum Tor bringt er Qualitäten mit, die dem Angriffsspiel zusätzliche Impulse geben sollen.

Die Verantwortlichen zeigen sich entsprechend erfreut über die Rückkehr des Offensivspielers und hoffen, dass Löffler in Ilshofen erneut an seine starken Leistungen anknüpfen kann.

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TSV Affalterbach

Der TSV Affalterbach setzt bei seinen Planungen für die kommende Saison auf Kontinuität in der Defensive. Der Kreisligist aus der Kreisliga A1 Enz/Murr hat erste Vertragsverlängerungen für die Spielzeit 2026/27 bekanntgegeben und beginnt dabei mit der Abwehrreihe.

Kapitän Nico Haußman bleibt dem Verein weiterhin erhalten. Der Innenverteidiger gilt als zentrale Führungspersönlichkeit und bringt sowohl auf als auch neben dem Platz Stabilität in die Mannschaft. Mit seiner robusten Spielweise und großer Leidenschaft soll er auch künftig vorangehen.

Auch Yannick Arenth wird weiterhin Teil der Defensive sein. Der großgewachsene Innenverteidiger sorgt vor allem in der Luft für Präsenz und gehört zu den verlässlichen Stützen der Abwehr.

Komplettiert wird das Trio von Außenverteidiger Tom Scholz, der auf der rechten Seite mit Einsatzfreude, Laufstärke und konsequenter Zweikampfführung überzeugt.

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