Landesligist präsentiert Zugang, 5 Abgänge beim Brandenburgligisten

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
WINTERABGÄNGE >>> Folgende Spieler verlassen den OFC zur Rückrunde: Artur Moge, Nick Matzat, Hassan Saleh, Adrian Kupfer und Louis Lau.
Wir sagen DANKE für euren Einsatz und eure Leidenschaft und wünschen euch für die Zukunft, sowohl sportlich als auch privat, alles Gute!
Wir sehen uns…auf oder neben dem Platz.
+++
+++
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Neuzugang!!!
Wir freuen uns, mit Judy Oelker einen Winterneuzugang begrüßen zu dürfen. Die 21-jährige Offensivkraft wechselt vom FC Borussia Brandenburg zu den Beelitzern und verstärkt ab sofort unser Team. Willkommen bei den Beelitzer Zicken, Judy!
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________