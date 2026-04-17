Landesligist präsentiert sein neues Trainerteam

– Foto: Jens Körner / Verein

SV Kaisersbach

Beim SV Kaisersbach beginnt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zur Saison 2026/27 ein neues Kapitel. Mit Tobias Hofmann und Taner Has stellt der Verein ein neues Trainerteam vor, das frische Ideen, klare Vorstellungen und spürbare Aufbruchsstimmung mitbringt.

Bemerkenswert ist dabei weniger die bloße Personalentscheidung als vielmehr der Ton, in dem sie begleitet wird. Beide Seiten betonen die Übereinstimmung in sportlichen und menschlichen Fragen – ein Hinweis darauf, dass Kaisersbach nicht nur eine neue Lösung für die Seitenlinie gesucht, sondern ein gemeinsames Verständnis von Entwicklung gefunden hat. Die neuen Trainer sprechen von Intensität, Leidenschaft und Mut, zugleich von einer dominanten, offensiven Spielweise, die Mannschaft und Zuschauer mitnehmen soll. Damit formulieren sie einen Anspruch, der über Ergebnisfußball hinausgeht. Für den SV Kaisersbach ist diese Neuaufstellung deshalb mehr als ein Wechsel auf der Bank – sie ist ein bewusst gesetztes Signal für die Zukunft.