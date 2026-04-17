Landesligist präsentiert sein neues Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Beim SV Kaisersbach beginnt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zur Saison 2026/27 ein neues Kapitel. Mit Tobias Hofmann und Taner Has stellt der Verein ein neues Trainerteam vor, das frische Ideen, klare Vorstellungen und spürbare Aufbruchsstimmung mitbringt.
Bemerkenswert ist dabei weniger die bloße Personalentscheidung als vielmehr der Ton, in dem sie begleitet wird. Beide Seiten betonen die Übereinstimmung in sportlichen und menschlichen Fragen – ein Hinweis darauf, dass Kaisersbach nicht nur eine neue Lösung für die Seitenlinie gesucht, sondern ein gemeinsames Verständnis von Entwicklung gefunden hat. Die neuen Trainer sprechen von Intensität, Leidenschaft und Mut, zugleich von einer dominanten, offensiven Spielweise, die Mannschaft und Zuschauer mitnehmen soll. Damit formulieren sie einen Anspruch, der über Ergebnisfußball hinausgeht. Für den SV Kaisersbach ist diese Neuaufstellung deshalb mehr als ein Wechsel auf der Bank – sie ist ein bewusst gesetztes Signal für die Zukunft.
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Die TSG Reutlingen setzt in der Kreisliga B3 Alb weiter auf den eigenen Nachwuchs und befördert Lukas Marx zur neuen Saison fest in den Kader der ersten Mannschaft. Es ist eine Personalie, die für Kontinuität und Identifikation gleichermaßen steht.
Marx spielt seit den Bambinis für die TSG und hat – abgesehen von einem kurzen Zwischenstopp beim VfL Pfullingen – nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung im eigenen Verein erhalten. Umso stimmiger wirkt nun der Schritt in den Aktivenbereich beim Heimatklub. Solche Aufrücker sind mehr als bloße Ergänzungen des Kaders. Sie verkörpern jenen Weg, den viele Vereine gerne beschwören, aber nicht immer konsequent gehen. Lukas Marx selbst spricht von einem neuen Lebensabschnitt – und vom Anspruch, die TSG dorthin zu führen, wo sie hingehört.
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