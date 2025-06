Landesligist präsentiert sein neues Trainerteam

„Mit Dominik haben wir einen absoluten Unterschiedspieler verpflichtet, der mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann, ob mit eigenem Treffer, einem Standard oder normalem Assist“, freut sich Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV, über den neuen Chef im Mittelfeld. „Er hat allein in der abgelaufenen Saison über 30 Torbeteiligungen vorzuweisen, das spricht für sich“, so Hartmann weiter.

Dominik Pfeifer und Patrick Nagler verstärken den TSGV - Mit Pfeifer bekommt der TSGV einen Routinier, der Erfahrungen aus Ober- und Verbandsliga vorzuweisen hat. In Neresheim war er zuletzt als spielender Co-Trainer im Einsatz. Beim VfB Stuttgart, dem VfR Aalen und dem 1. FC Heidenheim hat er die in der Region vermutlich beste Ausbildung genießen können. Im Aktivenbereich hat er bereits die Trikots des TSV Essingen, des 1. FC Normannia Gmünd und des TSV Ilshofen getragen, eher er 2020 zum SV Neresheim wechselte.

Und der Mittelfeldstratege kommt nicht allein, bringt Stürmer Patrick Nagler mit. Mit 13 Treffern in 22 Spielen hat Nagler seinen Teil dazu beigetragen, dass Neresheim bis zum Schluss um die Bezirksligameisterschaft mitgespielt hat. Durch ihn wünschen sich die Verantwortlichen mehr Durchschlagskraft in der Offensive. „Er ist ein guter Freund von Dominik Pfeifer, das passt gut. Dazu hat er als Stürmer in seiner ersten Saison nach Jahren einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Hartmann. „Er ist ein Teamplayer und haut sich in der Offensive einfach voll rein“, so der Sportliche Leiter weiter.

+++

Türk. SV Ebersbach (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, unseren nächsten Neuzugang bekannt zu geben: Levente Raduly verstärkt unser Team! Zwischen den Pfosten steht ab sofort ein echter Rückhalt: Levente bringt Ruhe, Präsenz und starke Reflexe ins Tor. Mit seinem sicheren Stellungsspiel und seiner Ausstrahlung sorgt er für Stabilität im letzten Drittel. Ein Keeper, der mitdenkt, lautstark führt und in engen Spielen den Unterschied machen kann. Genau der Typ Torwart, auf den man sich verlassen kann.

Wir freuen uns, unseren Neuzugang bekannt zu geben: Seckin Souleiman verstärkt unser Team! Seckin ist vielseitig einsetzbar und bringt enorme Flexibilität ins Spiel. Ob im Mittelfeld, auf der Außenbahn oder als hängende Spitze – Seckin ist überall einsetzbar und denkt das Spiel clever. Mit seiner Übersicht, Technik und Spielintelligenz gibt er uns taktisch viele Optionen. Genau der Typ Spieler, der in engen Spielen den Unterschied machen kann. Willkommen im Team!

TV Jahn Göppingen (Kreisliga B8 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück, Ömer! Nach zwei erfolgreichen Saisons bei den Sportfreunden Jebenhausen kehrt Ömer Celik zurück zu seinem Heimatverein – dem TV Jahn Göppingen! Der erfahrene Torhüter ist an der Hohenstaufenstraße kein Unbekannter: Bereits mehrere Jahre stand er zuvor für den TVJ zwischen den Pfosten und überzeugte mit starken Paraden, Ruhe am Ball und seinem unermüdlichen Einsatz für das Team. Jetzt heißt es wieder: TVJ-Farben tragen & alles geben! Wir freuen uns riesig, dich wieder in unseren Reihen zu haben, Ömer!

Willkommen, Fatlum Mehmeti Mit Fatlum präsentieren wir unseren nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Der technisch starke Mittelfeldspieler, der auch in der Offensive Akzente setzen kann, bringt eine spannende Vergangenheit mit sich.

