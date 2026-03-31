Landesligist präsentiert Neuzugang, weitere Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Herbert Schürl

TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen treibt seine Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter voran und setzt dabei auf Tempo für die Außenbahnen. Mit Danny Thomas kommt ein Außenspieler, der in Gerabronn als Leistungsträger gegolten hat und dort mit klaren Aktionen nach vorn auf sich aufmerksam machte. Nun soll er seine Qualitäten auch in Ilshofen einbringen.

Die Erwartungen an den Neuzugang sind klar umrissen. Danny Thomas steht für Einsatz, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, im Dienst der Mannschaft zu arbeiten. Genau dieses Profil passt zu einem Verein, der nicht nur sportlich, sondern auch im Auftreten abseits des Rasens Wert auf Geschlossenheit legt. In Ilshofen verbindet sich mit dieser Verpflichtung die Hoffnung auf zusätzliche Dynamik, Stabilität und frische Impulse.