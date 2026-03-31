Landesligist präsentiert Neuzugang, weitere Kreisliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Ilshofen treibt seine Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter voran und setzt dabei auf Tempo für die Außenbahnen. Mit Danny Thomas kommt ein Außenspieler, der in Gerabronn als Leistungsträger gegolten hat und dort mit klaren Aktionen nach vorn auf sich aufmerksam machte. Nun soll er seine Qualitäten auch in Ilshofen einbringen.
Die Erwartungen an den Neuzugang sind klar umrissen. Danny Thomas steht für Einsatz, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, im Dienst der Mannschaft zu arbeiten. Genau dieses Profil passt zu einem Verein, der nicht nur sportlich, sondern auch im Auftreten abseits des Rasens Wert auf Geschlossenheit legt. In Ilshofen verbindet sich mit dieser Verpflichtung die Hoffnung auf zusätzliche Dynamik, Stabilität und frische Impulse.
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Die SG Reutlingen II setzt in der Kreisliga B3 Alb weiter auf Kontinuität und die eigene Jugendarbeit. Mit Ilian Pusch bleibt ein Flügelspieler, der in der Hinrunde nicht nur mit Tempo und Technik, sondern auch als Torschütze Akzente setzte. Im Eins-gegen-Eins bringt er jene Unberechenbarkeit mit, die Spiele auf engem Raum öffnen kann. Zugleich steht er als Eigengewächs für den Weg des Vereins.
Auch Ali Yilmaz bleibt der SG treu und rückt zur neuen Saison aus der U19 in den Aktivenbereich auf. Der Linksfuß gilt als kämpferisch, technisch versiert und auf dem linken Flügel besonders wirkungsvoll. Dass beide Brüder ihren Weg bei der SG fortsetzen, ist für den Verein mehr als eine Personalie – es ist ein Signal für Vertrauen, Entwicklung und Identifikation.
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