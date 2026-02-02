Landesligist präsentiert neuen Trainer und Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns, bereits frühzeitig verkünden zu können, dass Andy Vogel und Pascal Maier ihre Zusage auch für die nächste Runde gegeben haben. Während „Bobbel“ das Team bereits in der vergangenen Saison trainierte, kam Andy zu Beginn dieser Saison hinzu.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte in dieser Spielzeit an die gute vorangegangene Saison angeknüpft werden. Mit 24 Zählern nach 15 Spielen rangiert die Mannschaft derzeit auf dem 7. Tabellenplatz, jedoch mit Anschluss an das erste Tabellendrittel. Besonders die stabile Defensive konnte das Trainerteam etablieren (lediglich 22 Gegentore).

In der Rückrunde möchte man nun der Offensive neue Impulse geben, um wieder eine gute Rolle in der Liga zu spielen.

„Sowohl die gesamte Mannschaft als auch die Vereinsseite ist sehr froh mit Andy und Bobbel verlängert zu haben“, berichtet der Abteilungsleiter Lukas Helmer.

„Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, aber auch mit Pascal ist sehr gut, sodass wir beide sehr froh sind auch in der kommenden Saison das Trainergespann zu bilden“, meinte Andy Vogel.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Neuhausen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FV Neuhausen setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und präsentiert mit großer Freude sein neues Trainerteam für die Saison 2026/27. Mit Luis Miguel Rodrigues als Cheftrainer und Miguel Cardoso als Co-Trainer gewinnt der Verein nicht nur enorme fußballerische Kompetenz, sondern auch ein eingespieltes Duo mit gemeinsamer Philosophie, klaren Werten und großer Begeisterung für die Entwicklung von Spielern und Mannschaften.

Luis Miguel Rodrigues durchlief eine außergewöhnliche fußballerische Ausbildung. Seine ersten Schritte machte er in der Jugend des VfB Stuttgart, ehe er ab der U11 Teil der Jugendakademie der Stuttgarter Kickers wurde. Bis zur U16 als Feldspieler aktiv, wechselte er ab der U17 erfolgreich auf die Torwartposition. Ein besonderes Highlight waren zwei Berufungen in die portugiesische U18-Nationalmannschaft mit einem Länderspieleinsatz. Nach der U19-Bundesliga folgten mehrere Jahre im Profikader sowie Stationen im Ober- und Verbandsligafußball. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere sammelte er wertvolle Trainer- und Co-Trainer-Erfahrungen und bringt damit Spieler- und Trainerperspektive auf hohem Amateur-Niveau mit.

An seiner Seite steht Miguel Cardoso – Freund, Weggefährte und fußballerischer Gleichgesinnter seit Kindheitstagen. Beide verbindet eine identische Spiel- und Trainingsphilosophie. Cardoso war über viele Jahre als Jugendtrainer beim FSV Waiblingen tätig, trainiert dort aktuell die U19 und sammelte zudem Erfahrung als verantwortlicher Trainer im Aktivenbereich.

Besonders überzeugt die Vereinsverantwortlichen die zugewandte, kommunikative und moderne Art des Trainerteams. Inhaltlich steht das Duo für mutigen, attraktiven und dynamischen Ballbesitzfußball, verbunden mit Spielfreude, Weiterentwicklung und einem positiven Mannschaftsklima. Durch ihr Netzwerk, ihre klare sportliche Vision und den Fokus auf junge Spieler sollen nachhaltige Strukturen geschaffen und der FV Neuhausen langfristig in der Landesliga etabliert werden.

Der FV Neuhausen blickt voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++