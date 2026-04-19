Landesligist präsentiert einen neuen Trainer Sahin Üste übernimmt zur neuen Saison beim MTV Stuttgart. von pm · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic/Verein

Nach dem Ausstieg von Chefcoach Björn Lorer zur nächsten Saison musste sich Landesligist MTV Stuttgart auf dem Trainermarkt umsehen und präsentiert bereits einen neuen Trainer.

"Wir wollten einen schnelle Lösung, damit auch unsere Spieler wissen, woran sie sind. Nach ersten sehr positiven Gesprächen ist unsere Entscheidung schnell auf Sahin Üste gefallen. Seine professionelle Einstellung, sein Fachwissen und seine Bereitschaft, ligaunabhängig bei uns in der neuen Saison einzusteigen, haben uns voll überzeugt" berichtet Abteilungsleiter Jochen Hug über die Entscheidung für den 39-Jährigen, der mehrere Angebote vorliegen hatte, u.a. als Co-Trainer in der Oberliga. Wie FuPa bereits berichtet hat, trainierte Üste zuletzt den TSV Münchingen und führte diesen aus der Kreisliga A direkt an die Tabellenspitze der Bezirksliga Enz/Murr. Aufgrund sportlicher Differenzen mit der Vereinsleitung wurde er dort im Februar entlassen.

"Sahin steht zur Philosophie des MTV, auf die eigene Jugend zu bauen und keine Mannschaft zusammenzukaufen, da wir hierfür auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten wie andere Vereine haben. Er hat genaue Vorstellungen, wie es auch nach einem eventuellen Abstieg in die Bezirksliga weitergehen soll. Wichtig war, dass der MTV alles daran setzen wird, auch sofort wieder aufsteigen zu wollen" begründet der Sportliche Leiter Luca Luchetta die Entscheidung. Bisher haben bereits 14 Spieler des aktuellen Kaders für die neue Saison zugesagt, darunter die Leistungsträger Raphael Hahn, Till Flach, Fabio Baldi, Daniel Rudolph, Vanja Lukic, Michelangelo Triantafilou, Daniel Mägerle und Götz Gaiser. Einige Spieler machen eine Zusage von der Ligazugehörigkeit abhängig, da sie weiterhin mindestens in der Landesliga spielen wollen. Mit einigen Spielern, die bereits in der Jugend beim MTV gespielt haben, steht man laut Luchetta in positiven Gesprächen für eine Rückkehr zu ihrem Heimatverein.