Landesligist präsentiert einen neuen Trainer

Landesligist SG Einheit Zepernick präsentiert einen neuen Trainer. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Herzlich willkommen, Ronald Mersetzky!
Die SG Einheit Zepernick heißt Ronald Mersetzky herzlich als neuen Cheftrainer unserer 1. Männermannschaft willkommen. Mit ihm gewinnen wir einen engagierten und fachlich versierten Trainer, der neue Impulse setzt und unsere Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickeln soll.
Der Verein plant und hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit, die von Vertrauen, Kontinuität und gemeinsamer Entwicklung geprägt ist. Ronald steht für eine strukturierte und nachhaltige Trainingsarbeit und bringt klare Vorstellungen für die sportliche Zukunft der 1. Männer mit.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit, wünschen Ronald einen erfolgreichen Start, viel Freude an seiner neuen Aufgabe und zahlreiche positive Momente an der Seitenlinie.
Willkommen bei der SG Einheit Zepernick – auf eine erfolgreiche Zukunft!
So sieht die Tabelle der Landesliga Nord aus:
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 12
13. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
14. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
15. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2
