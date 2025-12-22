Landesligist präsentiert einen neuen Trainer

Landesligist SG Einheit Zepernick präsentiert einen neuen Trainer. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Die SG Einheit Zepernick heißt Ronald Mersetzky herzlich als neuen Cheftrainer unserer 1. Männermannschaft willkommen. Mit ihm gewinnen wir einen engagierten und fachlich versierten Trainer, der neue Impulse setzt und unsere Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickeln soll.

Der Verein plant und hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit, die von Vertrauen, Kontinuität und gemeinsamer Entwicklung geprägt ist. Ronald steht für eine strukturierte und nachhaltige Trainingsarbeit und bringt klare Vorstellungen für die sportliche Zukunft der 1. Männer mit.

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit, wünschen Ronald einen erfolgreichen Start, viel Freude an seiner neuen Aufgabe und zahlreiche positive Momente an der Seitenlinie.