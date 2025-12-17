Landesligist präsentiert einen neuen Trainer



Der TV Echterdingen hat für die Rückrunde einen neuen Mann an der Seitenlinie, mit Daniel Heisig kehrt ein Ehemaliger zurück an den Goldäcker. Bereits zwischen 2018 bis 2023 war Heisig für den TVE tätig. Zu dieser Zeit agierte er als Co-Trainer unter Christopher Eisenhardt und später unter Giuseppe Iorfida.

Für Daniel Heisig bedarf es nach eigener Aussage keiner langen Überlegungszeit, den Kurzzeit-Job in Echterdingen anzunehmen. Das sportlich Ziel für die kommenden 6 Monate ist klar : raus aus dem Tabellenkeller. Erster Auftritt an der Seitenlinie wird das eigene Hallenturnier am 04.01.2026 im Goldäcker sein. Start in die Vorbereitung zur Rückrunde wird 22 Tage später am 26.01.2026 sein.