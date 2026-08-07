Landesligist präsentiert einen neuen Co-Trainer Antonio Bagnato rückt ins Trainerteam beim SC Geislingen. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Beim SC Geislingen gibt es vor der neuen Saison eine Veränderung im Trainerteam. Antonio Bagnato verstärkt den Landesligisten als neuer Co-Trainer und unterstützt künftig Cheftrainer Sezgin Karabiyik. Der 42-Jährige kommt von den Sportfreunden Jebenhausen, wo er zuletzt als Cheftrainer tätig war und zuvor mehrere Jahre als Co-Trainer arbeitete.

Bagnato kann auf eine erfolgreiche Bilanz im Amateurfußball zurückblicken. In 67 Pflichtspielen als Trainer holte er mit Jebenhausen 49 Siege, acht Unentschieden und lediglich zehn Niederlagen. In der vergangenen Saison führte er den Klub als Cheftrainer mit einer Bilanz von 16 Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen durch die Kreisliga B7. Zuvor war er bereits drei Spielzeiten als Co-Trainer tätig und trug maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft bei.

Auch als Spieler war Bagnato in den vergangenen Jahren noch aktiv. Zwischen 2022 und 2025 absolvierte er 16 Partien für die Sportfreunde Jebenhausen, erzielte dabei sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Trotz seiner neuen Aufgabe an der Seitenlinie bringt der 42-Jährige somit auch praktische Erfahrung aus dem Spielbetrieb mit. Beim SC Geislingen soll Bagnato seine Erfahrung nun in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, einbringen. Nach Platz zwölf in der vergangenen Saison wollen die Geislinger wieder einen Schritt nach vorne machen. Zuvor hatte der SCG zweimal Rang sechs erreicht, ehe 2023 der Abstieg aus der Verbandsliga folgte. Bereits 2022 war dem Verein der Landesliga-Meistertitel gelungen.