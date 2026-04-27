Landesligist präsentiert den nächsten Zugang

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf junge Spieler mit Perspektive und präsentiert mit Marino Cerkez den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der Torhüter wechselt aus der U19-Oberliga der TSG Balingen zu den Schalkwiesenkickern und soll in Ehningen seine ersten Schritte im aktiven Bereich gehen.

Cerkez hat sich bei seinem bisherigen Verein früh als verlässlicher Rückhalt etabliert und bringt damit trotz seines jungen Alters bereits ein interessantes Profil mit. Für Ehningen ist die Verpflichtung ein weiterer Hinweis auf den eingeschlagenen sportlichen Weg: Talente holen, entwickeln und ihnen in einem ambitionierten Umfeld die nächsten Schritte ermöglichen. Auch Marino Cerkez selbst beschreibt den Wechsel als wichtige Station seiner weiteren Entwicklung – sportlich wie persönlich. Der TSV Ehningen gewinnt damit einen jungen Torwart, der Hunger, Potenzial und die Bereitschaft mitbringt, sich auf höherem Niveau zu beweisen.