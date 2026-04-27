Landesligist präsentiert den nächsten Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Ehningen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf junge Spieler mit Perspektive und präsentiert mit Marino Cerkez den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der Torhüter wechselt aus der U19-Oberliga der TSG Balingen zu den Schalkwiesenkickern und soll in Ehningen seine ersten Schritte im aktiven Bereich gehen.
Cerkez hat sich bei seinem bisherigen Verein früh als verlässlicher Rückhalt etabliert und bringt damit trotz seines jungen Alters bereits ein interessantes Profil mit. Für Ehningen ist die Verpflichtung ein weiterer Hinweis auf den eingeschlagenen sportlichen Weg: Talente holen, entwickeln und ihnen in einem ambitionierten Umfeld die nächsten Schritte ermöglichen. Auch Marino Cerkez selbst beschreibt den Wechsel als wichtige Station seiner weiteren Entwicklung – sportlich wie persönlich. Der TSV Ehningen gewinnt damit einen jungen Torwart, der Hunger, Potenzial und die Bereitschaft mitbringt, sich auf höherem Niveau zu beweisen.
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Bei den SF Dettingen beginnt zur kommenden Saison ein vertrautes Kapitel neu. Mit Coşkun „Yoshi“ Isci übernimmt ein alter Bekannter die erste Mannschaft und kehrt damit an jene Seitenlinie zurück, an der er schon vor Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet hat.
Seine frühere Zeit als Spielertrainer ist in Dettingen noch in guter Erinnerung, nicht zuletzt wegen des Aufstiegs in die Bezirksliga in der Saison 2017/2018. Dass der Verein nun erneut auf ihn setzt, ist daher mehr als eine nostalgische Personalentscheidung. Es ist ein bewusstes Bekenntnis zu Erfahrung, Vertrautheit und einem Trainer, der Verein und Umfeld kennt. In Dettingen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren – und mit der Rückkehr von Yoshi erhält dieser Weg früh eine klare Richtung.
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