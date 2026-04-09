Landesligist plant für die Zukunft

– Foto: SV Böblingen

Die SV Böblingen setzt weiter auf Kontinuität in der Offensive und hat den Vertrag mit Stürmer Ibrahim Özpinar für die kommende Saison verlängert.

Ausgebildet wurde Özpinar bei den Stuttgarter Kickers, ehe er in der Verbandsliga beim VfL Pfullingen sowie beim FSV Waiblingen wertvolle Spielpraxis sammelte. In der laufenden Rückrunde blieb ihm ein Einsatz bislang jedoch verwehrt: Zunächst setzte ihn eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht, anschließend verhinderten unerwartete Wechselprobleme sein Mitwirken.

Der talentierte Angreifer war erst im Winter vom FSV Waiblingen zum SV Böblingen gestoßen und konnte die Verantwortlichen schnell von seinem Potenzial überzeugen. Özpinar gilt als schneller und robuster Stürmer, der dem Offensivspiel künftig zusätzliche Qualität und Dynamik verleihen soll.

Beim SV Böblingen blickt man dennoch optimistisch nach vorne. „Wir halten sehr große Stücke auf Ibrahim und sind überzeugt, dass er bei uns noch richtig durchstarten wird“, erklärt der sportliche Leiter. Intern ist man sich sicher, dass Özpinar sein großes Potenzial schon bald auf dem Platz zeigen kann.

Der Verein hofft, dass der Offensivspieler zeitnah wieder zur Verfügung steht und in der kommenden Saison eine wichtige Rolle einnehmen wird.

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