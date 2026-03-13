Landesligist nimmt ab sofort Klatschen in Kauf Abgeschlagenes Landesliga 4-Schlusslicht hat sich mit Abstieg abgefunden von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

SG-Kapitän Amer Masic (links in Weiß) hat eine aussichtslose Rückrunde vor der Brust. – Foto: Philipp Retajski

Die sieglose SG Bockum-Hövel wird aus der Westfalenliga direkt in die Bezirksliga durchgereicht. Nachdem zu Jahresbeginn noch ein ansehnliches Derby gegen die Hammer SpVg gespielt wurde, das erst durch späte Tore deutlich mit 5:2 an den Lokalrivalen ging, gab es zuletzt zwei Klatschen. 1:6 zuhause gegen Emsdetten 05 und am vergangenen Wochenende eine 0:11-Pleite in Dorsten-Hardt. Ergebnisse, die jetzt die Regel werden könnten. Denn die Verantwortlichen haben unter der Woche in einem Statement deutlich gemacht, dass die Priorität nun auf der 2. Mannschaft liegt. Diese kämpft um den Klassenerhalt und fuhr am vergangenen Wochenende verstärkt durch Akteure der 1. Mannschaft einen wichtigen 6:2-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten SpVg Bönen ein. Der Klassenerhalt in der A-Liga ist das verbliebene Saisonziel des Vereins.

Das Statement des Vereins im Wortlaut: "Die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind ohne Frage indiskutabel. In dieser Deutlichkeit dürfen sie nicht passieren – auch wenn sie in gewisser Weise erklärbar sind.

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, unseren Kader in der Winterpause noch einmal umfangreich zu verstärken und finanzielle Risiken einzugehen, die unserem Verein langfristig schaden könnten. Uns war klar, dass die Rückrunde sportlich schwierig werden würde. Dass sie allerdings einen solchen Verlauf nimmt, haben wir so nicht erwartet. In den vergangenen Tagen haben wir uns daher bewusst dazu entschieden, unsere zweite Mannschaft personell zu verstärken, um dort die notwendige Stabilität zu schaffen und gemeinsam den Klassenerhalt zu sichern. Dieser Schritt hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere erste Mannschaft – sowohl in der Qualität als auch in der Breite des Kaders.