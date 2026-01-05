Landesligist mit zwei Neuzugängen, auch Bezirksligist verstärkt sich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Der TSV Riedlingen, derzeit Tabellendreizehnter in der Landesliga Staffel 4, hat zwei Spieler verpflichtet. Zum einen kommt Mittelfeldspieler Christoph Buck (23), der in der aktuellen Saison bisher sechs Tore in 15 Spielen erzielt hat. Zudem wechselt auch Mittelfeldspieler Lukas Renz (22) zum TSV, in der laufenden Spielzeit hat er zwei Tore in 17 Spielen erzielt. Beide spielten zuletzt viele Jahre beim Ligakonkurrenten SG Ertingen/Binzwangen. Der TSV steht momentan in der Abstiegszone , hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.





Dieses Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Mittelfeldspieler Burak Kesici (32) wechselt zu Türkgücü Ulm (Bezirksliga Donau/Iller). Kesici war bis Mitte Oktober letzten Jahres Spielertrainer bei Türkspor Biberach in der Kreisliga A3 Oberschwaben, bis sich Türkspor von ihm trennte. Zudem kehrt auch Mittelfeldspieler Ismail Demiray (23) vom Landesligisten FC Blaubeuren zurück. Demiray spielt schon von der Saison 22/23 bis zur Saison 24/25 für Türkgücü. In der laufenden Saison erzielte er für Blaubeuren drei Tore in 15 Spielen. Absteiger Türkgücü Ulm steht momentan in der Bezirksliga auf dem fünften Platz und hat bei einem Spiel weniger nur vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SV Westerheim.





