Landesligist mit zwei Neuen, kompletter Kreisliga-Kader verlängert

Der FC 07 Albstadt setzt nach dem Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, früh klare Zeichen für den Neuaufbau. Mit Finn Trickel und Oktay Yalcinkaya kommen zwei Spieler, die unterschiedliche Profile, aber ein gemeinsames Ziel mitbringen: den direkten Wiederaufstieg. Trickel wechselt als offensiver Flügelspieler vom TSV Frommern und bringt 13 Saisontore mit. Er spricht von einer neuen Herausforderung, nachdem ihm der Abschied von seinem langjährigen Verein nicht leichtgefallen sei. Yalcinkaya kommt als Innenverteidiger aus der U19 der TSG Balingen, wo er Kapitän war. Für ihn ist Albstadt der richtige Schritt im ersten Herrenjahr. Beide Neuzugänge stehen für Tempo, Führung, Entwicklung und den Anspruch, rasch wieder oben anzugreifen.