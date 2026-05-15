Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Landesligist mit zwei Neuen, kompletter Kreisliga-Kader verlängert
Bei der SKV Rutesheim bleibt eine wichtige Kraft im Hintergrund an Bord. Teammanager Julian Sommer verlängert um eine weitere Saison und bleibt damit Teil des Spitzenteams der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Sportlicher Leiter Pascal Haug beschreibt ihn als verlässlichen Organisator, der Ruhe, Struktur und positive Energie verbindet. Gerade rund um Spieltage und Trainingsbetrieb ist diese Rolle von großem Wert. Sommer selbst betont vor allem den Spaß an der Arbeit mit Mannschaft, Staff, Trainerteam und Spielern. Rutesheim hält damit ein Stück Teamgefüge zusammen.
Der FC 07 Albstadt setzt nach dem Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, früh klare Zeichen für den Neuaufbau. Mit Finn Trickel und Oktay Yalcinkaya kommen zwei Spieler, die unterschiedliche Profile, aber ein gemeinsames Ziel mitbringen: den direkten Wiederaufstieg. Trickel wechselt als offensiver Flügelspieler vom TSV Frommern und bringt 13 Saisontore mit. Er spricht von einer neuen Herausforderung, nachdem ihm der Abschied von seinem langjährigen Verein nicht leichtgefallen sei. Yalcinkaya kommt als Innenverteidiger aus der U19 der TSG Balingen, wo er Kapitän war. Für ihn ist Albstadt der richtige Schritt im ersten Herrenjahr. Beide Neuzugänge stehen für Tempo, Führung, Entwicklung und den Anspruch, rasch wieder oben anzugreifen.
Der TV Herlikofen kann in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit voller personeller Kontinuität planen. Nach ersten Zusagen steht nun fest, dass der komplette Kader auch in der kommenden Saison beim Verein bleibt. Dieses geschlossene Bekenntnis gibt dem TVH Planungssicherheit und stärkt zugleich die Basis für zwei aktive Mannschaften. In Zeiten häufiger Wechsel ist ein solcher Zusammenhalt ein sportlicher Wert. Herlikofen setzt damit auf Treue, Stabilität und die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges.
Der TSV Flacht kann in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter auf Maik Bauer bauen. Der gebürtige Flachter bleibt auch 2026/27 an der Kelterstraße. Nach wiederholtem Verletzungspech zeigt der linke Außenbahnspieler in der Rückrunde eindrucksvoll seine Qualität: sieben Tore und sieben Vorlagen in den letzten sieben Spielen. Bauer, schon seit der Bambini-Zeit mit dem TSV verbunden, ist sportlich wie menschlich ein Fixpunkt. Mit 84 Treffern ist er bereits drittbester Torschütze der Vereinsgeschichte.