Landesligist mit Zugang und Verbandsliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FV Löchgau arbeitet weiter an der Kaderstruktur für die kommenden Aufgaben in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Mit Nektarios „Neki“ Tsouloulis kommt ein Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten TV Oeffingen, der nicht über große Worte, sondern über Präsenz, Laufbereitschaft und Verlässlichkeit definiert wird. Der 24-Jährige gehörte auch in dieser Saison zum festen Kreis seiner Mannschaft. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck hebt vor allem Mentalität und Energie des Neuzugangs hervor: „Genau solche Typen brauchen wir.“ Für ein Spitzenteam wie Löchgau ist Tsouloulis damit weniger Ergänzung als Ausdruck eines klaren Profils.
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Der SV Fellbach setzt in der Verbandsliga Württemberg weiter auf Kontinuität und Entwicklung aus den eigenen Reihen. Mit Baran Kara bleibt dem Verein ein Eigengewächs erhalten, das sich mit bereits 16 Einsätzen sichtbar an das Niveau der Liga herangearbeitet hat. Kara spricht von großem Vertrauen und kündigt an, in der neuen Saison „alles geben“ zu wollen. Auch Mert Icmez hat seinen Vertrag verlängert. Sportdirektor Theo Fringelis beschreibt ihn als technisch starken und extrem schnellen Außenbahnspieler, der genau dem gesuchten Profil entspricht. Fellbach bindet damit zwei Spieler, die Gegenwart und Perspektive zugleich verkörpern.
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