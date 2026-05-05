Landesligist mit Zugang und Verbandsliga-Verlängerungen News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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FV Löchgau Der FV Löchgau arbeitet weiter an der Kaderstruktur für die kommenden Aufgaben in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Mit Nektarios „Neki“ Tsouloulis kommt ein Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten TV Oeffingen, der nicht über große Worte, sondern über Präsenz, Laufbereitschaft und Verlässlichkeit definiert wird. Der 24-Jährige gehörte auch in dieser Saison zum festen Kreis seiner Mannschaft. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck hebt vor allem Mentalität und Energie des Neuzugangs hervor: „Genau solche Typen brauchen wir.“ Für ein Spitzenteam wie Löchgau ist Tsouloulis damit weniger Ergänzung als Ausdruck eines klaren Profils. +++