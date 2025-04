Landesligist mit einem Zugang vom Ligarivalen

Wir freuen uns euch den ersten Neuzugang für die neue Saison bei der ersten Mannschaft präsentieren zu können.



Mit Manu kommt ein echter Junge von den Fildern zu uns. Der stellvertretende Abteilungsleiter und Spielleiter Thomas Otto kennt Manu bereits aus seiner Jugendzeit bei der Spvgg Stetten: "Schon als D-Jugendlicher hatte er einen außergewöhnlichen Ehrgeiz und trainierte mehr als seine Mitspieler, oft einzeln." Nach Stetten zog es ihn zum SV Vaihingen um dann in der A-Jugend zum SSV Reutlingen den Feinschliff zu bekommen für die Aktiven.



Die ersten beiden Aktiven Jahre verbrachte er beim Lokalrivalen SV Bonlanden um dann 2023 zum SC Geislingen zu ziehen. Von dort aus kehrt er jetzt auf die Fildern zurück. Er verbringt jetzt mindestens 6-8 Stunden weniger im Auto pro Woche, den Manu wohnt in Bernhausen



Sportlicher Leiter Danijel Baric: "Wir sind schon seit geraumer Zeit im Austausch mit Manu und endlich hat es geklappt. Er passt mit seiner Spielweise gut in unser System und wird hier auch den Konkurrenzkampf weiter erhöhen und die Qualität verbessern. Außerdem ist Manu mit seinen 23 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und passt perfekt in unser Konzept mit jungen Spielern aus der Region erfolgreichen Fußball zu spielen.



Manu Kranz: Ich freue mich auf die Mannschaft und die Jungs mit denen ich zum Teil in der Jugend schon gespielt habe.



Das ganze Umfeld in Bernhausen mit Trainerteam, Mannschaft, Sportgelände und Verein hat mich überzeugt und ich bin froh jetzt diesen Schritt zu machen und vor der Haustüre wieder Fußball zu spielen.

__________________________________________________________________________________________________