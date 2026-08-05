Landesligist legt mit sechs Talenten nach: "Können zufrieden sein"

– Foto: Andreas Krause

Mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger MSV Eisleben startet der SV Blau-Weiß Farnstädt am Freitagabend in die neue Saison der LOTTO-Landesliga Süd. Für die zweite Spielzeit nach der Landesliga-Rückkehr haben die Farnstädter bisher sechs junge Neuzugänge begrüßt.

Mit Leon Seemann begrüßen die Blau-Weißen einen alten Bekannten zurück. Der 21-Jährige lief bereits zwischen 2022 und 2024 in Farnstädt auf. Danach schloss sich der Mittelfeldspieler dem SSC Weißenfels an. Sogar Oberliga-Erfahrung bringt Tim Bergmann aus zwei Saisons beim VfL Halle 96 mit. Zuletzt spielte der 23-Jährigen für den Verbandsligisten BSV Halle-Ammendorf. Zu den Spielerprofilen:

"Mit der bisherigen Entwicklung des Kaders können wir zufrieden sein", sagt der Sportliche Leiter Stefan Busch: "Es ist uns gelungen, eine gute Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und erfahrenen Akteuren zusammenzustellen, die uns in der kommenden Saison sowohl sportlich als auch in der Breite weiterhelfen wird."

Aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg wechselte Tim Rosenbusch in den Saalekreis. Der 18-jährige Mittelfeldspieler trifft bei den Farnstädtern mit Bennet Magnus Haffke, Elias Schültke oder Kacper Mariusz Smorgol auf einige Spieler, die selbst ebenfalls eine Vergangenheit beim FCM haben. Wie Seemann und Bergmann wurde Willy Scheffler dagegen einst im Nachwuchs des Halleschen FC ausgebildet. Zuletzt kickte der 20-Jährige beim Nietlebener SV Askania in der Stadtliga und Stadtoberliga. Nun wagt er den Schritt in die Landesliga. Zu den Spielerprofilen:

>> Tim Rosenbusch

>> Willy Scheffler

Torhüter entscheidet sich gegen Wechsel zum Verbandsligisten

Vom sächsischen Landesklasse-Vertreter VfB Zwenkau ist Niclas Busch über Umwege nach Farnstädt gewechselt. Der 21-jährige Keeper wurde im Sommer schon beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen vorgestellt, entschied sich dann aber doch gegen den Wechsel zum Verbandsligisten. Nun also hütet der ehemalige Schlussmann des VfB Sangerhausen erstmals in der Landesliga. Diese ist für Leon Connor Ernst ebenfalls noch Neuland. Der 21-jährige, großgewachsene Angreifer stürmte bisher für die beiden Herrenteams des VfB Oberröblingen in der Landesklasse- und Kreisklasse. Zu den Spielerprofilen:

>> Niclas Busch

>> Leon Connor Ernst

"Natürlich hätten wir gerne noch den einen oder anderen Spieler verpflichtet, um auf jeder Position doppelt besetzt zu sein, trotzdem sind wir bisher gut aufgestellt", sagt der Sportliche Leiter Stefan Busch und ergänzt: "Zumal noch die Langzeitverletzten zurückkommen." Final abgeschlossen sind die Planungen in Farnstädt allerdings noch nicht. "Vielleicht ergibt sich ja noch was im Personal", merkt Busch an.