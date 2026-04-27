Landesligist landet Transfercoup und holt Oberliga-Rückkehrer

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Der FV Löchgau untermauert seinen Anspruch im Aufstiegsrennen mit einer Personalie, die sportliche Qualität und emotionale Bindung auf bemerkenswerte Weise vereint. Mit Alexander Götz kehrt ein erfahrener Mittelfeldspieler zu jenem Verein zurück, bei dem seine aktive Laufbahn einst Fahrt aufnahm. Für den Tabellenzweiten der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist das ein Transfer mit Gewicht. Nach der Niederlage am Wochenende gibt es auf dem Transfermarkt hingegen positive Nachrichten.

Dass diese Verpflichtung in Löchgau besondere Freude auslöst, hat gute Gründe. Alexander Götz kommt vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen und bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Spielen auf hohem württembergischem Niveau mit. Solche Zahlen stehen nicht nur für Beständigkeit, sondern auch für jene Reife, die in entscheidenden Saisonphasen den Unterschied machen kann. Der 33-Jährige gilt als spielstarker Mittelfeldmann mit Übersicht, Torgefahr und jener Ruhe am Ball, die einer Mannschaft Struktur gibt.

Gerade für den FV Löchgau, der mit 53 Punkten aus 24 Spielen auf Rang zwei liegt und damit mitten im Kampf um die Spitze steckt, ist diese Rückkehr ein klares Signal. Der Verein verstärkt sich nicht bloß mit einem bekannten Namen, sondern mit einem Spieler, der das Umfeld kennt und bereits in der Meistersaison 2016 eine Schlüsselrolle innehatte. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck erinnert genau daran und verweist darauf, dass Götz schon damals prägend gewesen sei. Die Hoffnung ist nun, dass er mit seiner Erfahrung und Qualität erneut zu einer zentralen Figur werden kann.