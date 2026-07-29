Landesligist lädt zum Blitzturnier: Verbands- und Oberligist zu Gast Landesliga Süd +++ Die SG Blau-Weiß Brachstedt freut sich am Mittwochabend wieder auf hochklassigen Besuch von Kevin Gehring · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Antje PicAntje

Längst ist es zu einer kleinen Tradition vor dem Start in die neue Saison geworden: Am Mittwochabend lädt die SG Blau-Weiß Brachstedt wieder zu ihrem Blitzturnier im Rahmen der Vorbereitung - mit dabei sind ein Verbandsligist und ein Oberligist.

"Auch in diesem Jahr haben wir wieder klasse Teams in Brachstedt zu Gast", kündigte der Landesligist an. "Aus der Oberliga kommt unser befreundeter Club und Stammgast, der VfL Halle 96. Und aus der Verbandsliga ist mit dem Aufsteiger SG Reppichau ein weiteres seit vielen Jahren eng befreundetes Team in Brachstedt am Start." Landesligist beim Blitzturnier will die Favoriten ärgern Gespielt wird - wie schon in den vergangenen 19 Jahren - auch am Mittwoch wieder im Modus "Jeder gegen Jeden" über einmal 45 Minuten um die Pokale und Preise der Familie Autohaus Ufer. "Unsere blau-weißen Landesliga-Kicker werden natürlich wieder alles geben, um die Favoriten zu ärgern", schrieben die Brachstedter.