Landesligist lädt zum Blitzturnier: Verbands- und Oberligist zu Gast

Längst ist es zu einer kleinen Tradition vor dem Start in die neue Saison geworden: Am Mittwochabend lädt die SG Blau-Weiß Brachstedt wieder zu ihrem Blitzturnier im Rahmen der Vorbereitung - mit dabei sind ein Verbandsligist und ein Oberligist.
"Auch in diesem Jahr haben wir wieder klasse Teams in Brachstedt zu Gast", kündigte der Landesligist an. "Aus der Oberliga kommt unser befreundeter Club und Stammgast, der VfL Halle 96. Und aus der Verbandsliga ist mit dem Aufsteiger SG Reppichau ein weiteres seit vielen Jahren eng befreundetes Team in Brachstedt am Start."
Gespielt wird - wie schon in den vergangenen 19 Jahren - auch am Mittwoch wieder im Modus "Jeder gegen Jeden" über einmal 45 Minuten um die Pokale und Preise der Familie Autohaus Ufer. "Unsere blau-weißen Landesliga-Kicker werden natürlich wieder alles geben, um die Favoriten zu ärgern", schrieben die Brachstedter.
Neben dem sportlichen Anreiz soll das traditionelle Sommerturnier der SG Blau-Weiß Brachstedt auch in diesem Jahr wieder vor allem zum Verweilen einladen. "Alle Fans und Fußballfreunde sind recht herzlich eingeladen, einen schönen Sommerabend bei Bier und Grill in Brachstedt mit hoffentlich spannenden und torreichen Spielen zu verleben", kündigte der Landesligist an: " Unsere kleinen Gäste können sich derweil auf der Hüpfburg austoben."
In der ersten Partie des Abends fordern die Gastgeber um 19 Uhr den Oberligisten aus dem Stadion am Zoo heraus. Im zweiten Duell stehen sich die Hallenser und die SG Reppichau gegenüber (19:55 Uhr), ehe sich die Brachstedter im letzten Spiel des Abends mit der SGR messen. Für die Reppichauer ist es übrigens eine besondere Rückkehr: Am 5. Juni machten sie in Brachstedt den erstmaligen Verbandsliga-Aufstieg perfekt.