Landesligist in Ekstase: SV Lembeck bekommt Spiel auf Schalke

Sie haben es geschafft: Der SV Lembeck hat mit überwältigender Unterstützung seiner Anhänger und Dorfgemeinschaft ein Heimspiel in der Schalker VELTINS-Arena gewonnen. Für das Meisterschaftsspiel gegen den VfL Senden am 29. November tauscht der Landesligist seine Heimspielstätte gegen das fünftgrößte Stadion des Landes.

"Das ist einfach unglaublich. Dass wir es wirklich geschafft haben, ist für uns alle ein Gänsehautmoment", freut sich der Lembecker Trainer Kevin Jüttermann bei Dorsten-Online. "Ein ganzes Dorf hat mitgefiebert, abgestimmt und die Werbetrommel gerührt. Dieser Sieg gehört uns allen."

Das Spiel auf Schalke dürfte für die Amateurkicker wohl das Spiel ihres Lebens werden. Möglich gemacht hat das die Aktion "Veltins − Dein Heimspiel", bei der sich zahlreiche Amateurmannschaften um das Heimspiel in der Gelsenkirchener Arena bewarben. Schlussendlich standen sechs Amateurmannschaften als Finalisten in der Votingphase zur Abstimmung. Der SV Lembeck hat sich dort gegen den VfR Rüblinghausen, den SC Falke Saerbeck, den TuS Belecke, den SV Blau-Weiß Kerpen und den FV Wiehl durchgesetzt.