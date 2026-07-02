Landesligist holt zwei Talente vom Absteiger aus der Verbandsliga Der TSV Weilimdorf verpflichtet mit Quazim Tolaj und Eldi Berisha zwei junge Spieler des VfR Heilbronn. von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Der TSV Weilimdorf, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt sein Mittelfeld gleich doppelt beim Mitabsteiger VfR Heilbronn. Mit Quazim Tolaj und Eldi Berisha kommen zwei junge Spieler zum Team von Trainer Oliver Stierle. Beide sollen den Neuaufbau nach dem Abstieg in diesem Sommer mitprägen.

Tolaj bringt erste Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison für den VfR Heilbronn in der Verbandsliga Württemberg auf 13 Einsätze. Zuvor war er bereits im Nachwuchs der Heilbronner aktiv und absolvierte in der Saison 2024/25 acht Partien in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg. Insgesamt stehen für ihn bislang 21 Spiele in der Bilanz. In Weilimdorf soll Tolaj den nächsten Schritt machen und im Zentrum zusätzliche Optionen schaffen. Auch Berisha wechselt vom VfR Heilbronn zum TSV. Der Mittelfeldspieler absolvierte in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison 15 Spiele für den VfR und sammelte zuvor reichlich Erfahrung im leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Für die SG Sonnenhof Großaspach war er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz, zunächst in der Herbstrunde, später auch in der Frühjahrsrunde. Davor spielte Berisha für den 1. CfR Pforzheim ebenfalls in der A-Junioren-Oberliga. Seine bisherige Bilanz umfasst 47 Spiele.

Für Weilimdorf sind beide Zugänge Teil des Neuaufbaus nach dem Abstieg. Nach dem Gang aus der Verbandsliga in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, muss Trainer Oliver Stierle eine Mannschaft formen, die schnell Stabilität findet. Tolaj und Berisha bringen Tempo, Entwicklungspotenzial und aktuelle Verbandsliga-Erfahrung mit. Dass beide zuletzt beim ebenfalls abgestiegenen VfR Heilbronn aktiv waren, macht den Schritt interessant: Sie kennen die Anforderungen der höheren Spielklasse und können ihre Erfahrungen nun in ein neues Umfeld einbringen. Neben den beiden Spielern aus Heilbronn hatte der TSV bereits Berin Kardumovic vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II verpflichtet. Damit bekommt das Mittelfeld zusätzliche Breite und mehr Variabilität. Gerade nach dem Abstieg wird es darum gehen, neue Rollen zu verteilen, junge Spieler einzubinden und schnell wieder eine klare Struktur zu entwickeln.