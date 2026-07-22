Landesligist holt Youngster aus der Verbandsliga-Jugend

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Der SSV Schwäbisch Hall verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Lamine Touray. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger soll künftig zusätzliche Stabilität in die Defensive bringen. Trotz seines jungen Alters verfügt Touray bereits über Erfahrung aus mehreren renommierten Nachwuchsvereinen. Mit seiner Körpergröße von 1,88 Metern, seiner Athletik und seinem Defensivverhalten erweitert er die Möglichkeiten von Trainer Volkan Demir für die kommende Saison und erhält beim SSV nun die Chance, den nächsten Schritt im Aktivenbereich sportlich zu gehen.

Seine fußballerische Ausbildung führte Touray zunächst zum SGV Freiberg, für den er in der U17 auflief. Anschließend spielte der Abwehrspieler in der U19 des 1. FC Pforzheim sowie beim SV Fellbach. Diese Stationen haben ihm bereits unterschiedliche Eindrücke im leistungsorientierten Nachwuchsfußball vermittelt. Beim SSV Schwäbisch Hall soll er seine Entwicklung nun im Herrenbereich fortsetzen und sich in der Mannschaft etablieren. Der Verein setzt bei seiner Kaderplanung insgesamt auf eine Mischung aus jungen Spielern und Akteuren mit Erfahrungen aus der Region.

Neben Touray gehören Niklas Vuletic, Samuel Weidner, Enes Birol, Mika Joel Thalheimer, Sven Dambach und Zarda Serbest Mohammed Mohammed zu den genannten Zugängen. Vuletic, Thalheimer, Dambach und Mohammed kommen von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Weidner wechselt von TURA Untermünkheim, Birol vom FC Oberrot. Zudem übernimmt Volkan Demir, zuvor bei der TSG Öhringen tätig, das Traineramt. Auf der Abgangsseite stehen Marcus Becker, Umut Demir, Firat Doganay, David Svecak, Niclas Bergemann und Keskin Özen. Becker verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. Umut Demir wechselt zum TSV Gaildorf, Doganay zu TURA Untermünkheim, Svecak zur SG Weinstadt und Bergemann zum VfL Mainhardt. Özen übernimmt beim SSV eine neue Aufgabe als Küchenchef. Mit den personellen Veränderungen stellt sich der Verein für die neue Landesliga-Saison neu auf. Lamine Touray soll dabei als athletischer Innenverteidiger seinen Beitrag leisten und die Defensive des SSV Schwäbisch Hall verstärken. Für den 20-Jährigen beginnt damit eine neue Aufgabe, bei der er seine bisherigen Erfahrungen einbringen, weitere Spielpraxis sammeln und sich unter Trainer Volkan Demir an die Anforderungen der Landesliga gewöhnen soll.