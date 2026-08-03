Landesligist holt Torhüter vom Verbandsliga-Aufsteiger

In der vergangenen Saison gehörte Kusch zum Aufgebot der zweiten Mannschaft der TSG Balingen. Für den Landesligisten kam er einmal zum Einsatz. Zuvor spielte der Torhüter im Nachwuchsbereich der TSG und stand für die U19 in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg auf dem Platz. Die vorliegenden Einsatzdaten aus seiner Jugendzeit sind allerdings nicht vollständig.

Sein Pflichtspieldebüt für den SV Nehren gab Kusch bereits in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Gegen den Oberligisten FC Holzhausen wurde er zur Halbzeit eingewechselt und absolvierte damit seinen ersten offiziellen Einsatz im Trikot seines neuen Vereins. Für den SV Nehren endete die Partie mit dem Ausscheiden aus dem württembergischen Verbandspokal.

Kusch ist der sechste bekannte Zugang des Landesligisten. Zuvor hatten sich bereits Samuel Schmid vom TSV Ofterdingen, Maximilian Biesinger vom FC Rottenburg, Leo Bendix Schmidt von der TuS Ergenzingen, Paul Eichinger aus der U19 der TSG Balingen und Viktor Farkas vom FC 07 Albstadt dem SV Nehren angeschlossen. Trainer Pedro Keppler erhält damit zusätzliche Optionen auf mehreren Positionen.