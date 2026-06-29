Landesligist holt Talent aus Israel und zwei weitere Zugänge

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Die SV Böblingen treibt ihre Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann einen weiteren Neuzugang für die Landesliga-Mannschaft präsentieren: Kevin Mbuta wechselt zur Saison 2026/2027 vom SV Kaisersbach an den Silberweg und erweitert ab sofort die Möglichkeiten auf den Außenbahnen der Blau-Weißen. Zudem gibt es einen weiteren Zugang aus Israel und einen Neuen vom MTV Stuttgart.

Der 22-jährige Offensivakteur ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn flexibel einsetzbar. Neben seiner enormen Geschwindigkeit bringt er mit seiner ausgeprägten Schussstärke wichtige Qualitäten für das Offensivspiel mit. Durch seine ausgeprägte Vielseitigkeit eröffnet er dem Trainerteam zusätzliche Optionen auf beiden Flügeln. Neben den sportlichen Fähigkeiten überzeugt er auch menschlich: Die SV Böblingen gewinnt mit ihm einen sympathischen, motivierten jungen Spieler, der hervorragend ins bestehende Team passt.

Ioannis Tsapakidis, sportlicher Leiter der SVB, zur Neuverpflichtung: „Mit Kevin Mbuta gewinnen wir einen extrem dynamischen und flexiblen Spieler für unsere Außenbahnen. Seine Schnelligkeit und Schussgewalt werden unserem Offensivspiel noch mehr Unberechenbarkeit verleihen. Er hat uns in den Gesprächen zudem menschlich absolut überzeugt und passt mit seiner motivierten Art perfekt in unsere Kabine. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“

Die SV Böblingen freut sich außerdem, die Verpflichtung von Sari Abu El Hija bekanntzugeben. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt nach einem erfolgreichen Probetraining zur SVB und wird künftig das Landesliga-Team verstärken.

Sari kam über eine Berateragentur auf den Verein zu und nutzte die Chance, sich in einem mehrwöchigen Probetraining zu präsentieren. Dabei überzeugte er nicht nur mit seinen fußballerischen Qualitäten, sondern auch mit seiner sympathischen, authentischen Art und seiner vorbildlichen Einstellung.

Der zweikampfstarke Mittelfeldspieler zeichnet sich durch seine hohe Einsatzbereitschaft, sein gutes Defensivverhalten und seinen ausgeprägten Teamgeist aus. Der SV Böblingen freut sich, ihm die Möglichkeit zu geben, sich in der Landesliga weiterzuentwickeln und sein Potenzial unter Beweis zu stellen.

Verstärkung für die linke Abwehrseite

Din Redzic wechselt zur Saison 2026/2027 vom MTV Stuttgart an den Silberweg und wird das Team der Blau-Weißen verstärken.

Der 21-jährige Linksverteidiger wurde in der Jugend des SSV Reutlingen ausgebildet und bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. Auf der linken Abwehrseite überzeugt er vor allem durch sein kontrolliertes Aufbauspiel, seine Spielübersicht und ein sauberes, konsequentes Zweikampfverhalten. Mit Din gewinnt die SV Böblingen einen entwicklungsfähigen jungen Spieler, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend ins Team passt. Der Verein freut sich darauf, ihn auf seinem weiteren Weg zu begleiten und gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.

Ioannis Tsapakidis, sportlicher Leiter der SVB, zur Neuverpflichtung: „Mit Din Redzic gewinnen wir einen bestens ausgebildeten, jungen Linksverteidiger, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Seine Übersicht und sein kontrolliertes Verhalten im Spielaufbau werden uns auf der linken Seite zusätzliche Stabilität verleihen. Er bringt enormen Entwicklungswillen mit und passt auch menschlich hervorragend in unseren Kader. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“