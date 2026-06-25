Landesligist holt Stürmer aus der Jugend der Stuttgarter Kickers

– Foto: Roland Schäfer | #rolisch

Der VfL Pfullingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verstärkt seine Offensive mit Marko Zivkovic. Der 19-jährige Stürmer wechselt aus dem Nachwuchs der Stuttgarter Kickers nach Pfullingen und soll beim Team von Trainer Albert Lennerth den nächsten Schritt im Aktivenbereich machen. Für den VfL ist er ein weiterer junger Neuzugang.

Zivkovic kommt aus der U19 der Stuttgarter Kickers zum VfL Pfullingen. Dort sammelte der Angreifer in der U19-DFB-Nachwuchsliga Spielpraxis. In der Frühjahrsrunde 2025 kam er auf vier Einsätze, in der Herbstrunde 2025 folgten neun weitere Spiele. In der Frühjahrsrunde 2026 stand er dreimal für die U19 der Kickers auf dem Platz. Insgesamt sind für den 19-Jährigen bislang 16 Einsätze dokumentiert. Tore oder Vorlagen stehen in dieser Bilanz noch nicht zu Buche.

Für Pfullingen ist die Verpflichtung dennoch ein interessanter Schritt. Zivkovic kommt aus einem leistungsorientierten Nachwuchsumfeld und erhält nun die Möglichkeit, sich im Herrenbereich der Landesliga Württemberg, Staffel 3, zu beweisen. Der VfL setzt damit weiter auf junge Spieler, die Entwicklungspotenzial mitbringen und den Kader in der Breite verstärken können.