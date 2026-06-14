Landesligist holt sich Regionalliga-Erfahrung

Große Freude beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. Nachdem man eine über weite Strecken erfolgreiche Saison auf dem vierten Platz abschließen konnte, können die beiden Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, einen Coup auf dem Transfermarkt vermelden: Schlussmann Matthias Layer wechselt vom Göppinger SV ins Stadion „Auf der Höhe“.
„Wir freuen uns natürlich außerordentlich, dass wir einen Torwart wie Matthias Layer von uns überzeugen konnten. Das ist nicht selbstverständlich, einen Spieler mit seiner Vita und Qualität zu uns zu holen“, sagt Hartmann, der nach dem ersten Gespräch mit Layer überzeugt davon war, dass dieser Schlussmann auch menschlich zum TSGV passen werde.
Doch warum wechselte Layer denn vom Oberliga-Absteiger Göppinger SV zum TSGV? „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich mit Tim Schraml zunächst lose unterhalten habe, wir haben schließlich zusammengespielt. Nach den Gesprächen mit Mario und Lukas war ich schnell überzeugt davon, dass ich beim TSGV genau dieses familiäre Umfeld, das ich gesucht habe, vorfinden werde – gepaart natürlich mit sportlichen Ambitionen“, sagt Layer selbst. Der 27-Jährige wird im September bereits zum zweiten Mal Vater, wollte seinen Lebensmittelpunkt etwas verlagern, was den Wechsel in die Landesliga erklärt.
Der Schlussmann, der einst beim VfR Aalen eine gewisse Prominenz erlangte, hat in seiner Vita über 50 Oberligaspiele und spielte über 40 Mal in der Regionalliga. Seine Ausbildung genoss Layer ebenfalls beim VfR Aalen, ehe er dann 2016 zu den Profis der Aalener wechselte, damals noch als Back-Up für die Aalener Vereinslegende Daniel Bernhardt.
Jetzt also Landesliga – und das ist genau der richtige Schritt für Layer, wie der Gesundheitscoach selbst sagt: „Ich freue mich unfassbar auf den Trainingsauftakt, die Mannschaft kennenzulernen und beim TSGV loszulegen.“ Der TSGV Waldstetten, der mit 42 Gegentoren bereits in der abgelaufenen Saison die beste Abwehr aufwies, freut sich natürlich ebenfalls auf den prominenten Neuzugang.
Bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als Layer bereits wusste, dass er nach Waldstetten wechseln würde, verfolgte er den Liveticker zur Partie des TSGV. „Insgesamt hat der TSGV eine gute Runde gespielt und ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison daran anknüpfen können“, sagt Layer.