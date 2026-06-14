Landesligist holt sich Regionalliga-Erfahrung Matthias Layer wechselt vom Oberligisten 1. Göppinger SV zum Landesligisten TSGV Waldstetten von tsgv · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES/Verein

Große Freude beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. Nachdem man eine über weite Strecken erfolgreiche Saison auf dem vierten Platz abschließen konnte, können die beiden Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, einen Coup auf dem Transfermarkt vermelden: Schlussmann Matthias Layer wechselt vom Göppinger SV ins Stadion „Auf der Höhe“.







„Wir freuen uns natürlich außerordentlich, dass wir einen Torwart wie Matthias Layer von uns überzeugen konnten. Das ist nicht selbstverständlich, einen Spieler mit seiner Vita und Qualität zu uns zu holen“, sagt Hartmann, der nach dem ersten Gespräch mit Layer überzeugt davon war, dass dieser Schlussmann auch menschlich zum TSGV passen werde. Doch warum wechselte Layer denn vom Oberliga-Absteiger Göppinger SV zum TSGV? „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich mit Tim Schraml zunächst lose unterhalten habe, wir haben schließlich zusammengespielt. Nach den Gesprächen mit Mario und Lukas war ich schnell überzeugt davon, dass ich beim TSGV genau dieses familiäre Umfeld, das ich gesucht habe, vorfinden werde – gepaart natürlich mit sportlichen Ambitionen“, sagt Layer selbst. Der 27-Jährige wird im September bereits zum zweiten Mal Vater, wollte seinen Lebensmittelpunkt etwas verlagern, was den Wechsel in die Landesliga erklärt.