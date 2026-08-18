Landesligist holt Rückkehrer aus der Kreisliga Beim FV Sprf. Neuhausen gibt es mit Manuel Renz einen Rückkehrer, der zuletzt für den AC Catania Kirchheim in der Kreisliga am Ball war. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FV Sportfreunde Neuhausen baut seinen Kader für die neue Saison weiter um und präsentiert mit Manuel Renz einen alten Bekannten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach einem Jahr beim AC Catania Kirchheim zum Landesligisten zurück. Bereits von Anfang 2024 bis zum Sommer 2025 trug Renz das Neuhausener Trikot.

Starke Saison in Kirchheim Beim AC Catania gehörte Renz in der vergangenen Spielzeit zu den auffälligsten Offensivkräften. In 21 Partien der Kreisliga A2 gelangen ihm sieben Treffer und vier Vorlagen – damit war er an elf Toren direkt beteiligt. Mit seiner Mannschaft spielte er eine erfolgreiche Runde, der erhoffte Aufstieg in die Bezirksliga wurde jedoch erst in der Relegation verpasst. Nun wagt Renz wieder den Sprung in die Landesliga. Die Spielklasse kennt er bereits aus seiner ersten Zeit in Neuhausen: 2024/25 absolvierte er 23 Landesligapartien, erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. In der vorherigen Aufstiegssaison war er in elf Bezirksligaspielen zum Einsatz gekommen.

Viel Erfahrung im Aktivenbereich Vor seinem ersten Wechsel nach Neuhausen spielte Renz mehrere Jahre für den KV Plieningen und zuvor für den TSV Heumaden beziehungsweise die SG Heumaden/TV Kemnat. Insgesamt weist seine erfasste Laufbahn 163 Spiele mit 25 Toren und 16 Vorlagen auf. Diese Erfahrung soll dem neu zusammengestellten Neuhausener Kader zusätzliche Qualität verleihen. Renz trifft beim FVN auf eine Mannschaft, die sich im Sommer personell stark verändert hat. Zahlreichen Abgängen stehen viele neue Spieler gegenüber. Unter anderem kamen Adonis Shalaj vom TV Echterdingen, Argjend Shalaj und Dorian Zylfijaj vom VfL Kirchheim/Teck sowie mehrere Akteure aus Sindelfingen und Esslingen.